Белорусы показали чиновникам Нижнего Тагила городской низкопольный автобус

Сегодня, 30 января, возле здания тагильской мэрии по инициативе дилера прошла презентация низкопольного городского автобуса минского автомобильного завода МАЗ-206. По словам замдиректора ООО «МАЗ Столица» Виталия Псюка, аналогичные автобусы уже хорошо себя зарекомендовали в других российских городах. Стоимость презентуемой модели составляет около 7 млн рублей. По желанию заказчика автобус может быть дооснащён дополнительным оборудованием.

«Данная модель приспособлена для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, — говорит Псюк. — Общая вместимость — 78 человек. Имеется специальная площадка и пандус, а сам автобус способен наклоняться вправо для удобства заезда инвалиду-колясочнику».

Напомним, в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» мэрия Нижнего Тагила планирует закупить около 100 автобусов на газомоторном топливе. Как отметил замглавы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, сейчас перевозчики совместно с чиновниками выбирают наиболее оптимальные модели.