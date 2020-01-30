Белорусы показали чиновникам Нижнего Тагила городской низкопольный автобус

Сегодня, 30 января, возле здания тагильской мэрии по инициативе дилера прошла презентация низкопольного городского автобуса минского автомобильного завода МАЗ-206. По словам замдиректора ООО «МАЗ Столица» Виталия Псюка, аналогичные автобусы уже хорошо себя зарекомендовали в других российских городах. Стоимость презентуемой модели составляет около 7 млн рублей. По желанию заказчика автобус может быть дооснащён дополнительным оборудованием.
«Данная модель приспособлена для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, — говорит Псюк. — Общая вместимость — 78 человек. Имеется специальная площадка и пандус, а сам автобус способен наклоняться вправо для удобства заезда инвалиду-колясочнику».
Напомним, в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» мэрия Нижнего Тагила планирует закупить около 100 автобусов на газомоторном топливе. Как отметил замглавы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, сейчас перевозчики совместно с чиновниками выбирают наиболее оптимальные модели.
«Планируем закупить порядка 120 автобусов средней вместимости для замены парка автомобилей “Газель” с целью осуществления пассажирских перевозок на территории города, — отметил Копысов. — Производитель из Беларуси — один из многих, кто предлагает нам свою продукцию. Окончательный выбор марки транспортного средства, на которых в будущем по городу будут передвигаться тагильчане, останется за транспортными компаниями, которые должны будут вложить в приобретение новых автобусов примерно 30% собственных средств».