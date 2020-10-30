К протестующим в центре Екатеринбурга таксистам вышел министр транспорта

Министр транспорта Свердловской области Василий Старков вышел к протестующим в Екатеринбурге таксистам, которые недовольны указом губернатора, обязывающим их ставить в машинах защитные экраны, пишет Znak.com.

По словам Старкова, водители не обязаны устанавливать в машинах твёрдые щиты — можно сделать защитный барьер из стреч-пленки, «чтобы, если человек чихнул, капли не попали». Министр утверждает, что в качестве эксперимента сделал такой у себя в машине.

«Чтобы не требовать невозможного, сам проверил, за сколько можно поставить. За 25 минут я сделал себе такой экран», — говорит Старков.

Министр также пообещал, что водителей пока наказывать и штрафовать не будут. По его словам, власти приняли решение о защитных барьерах в такси, так как в машинах невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 метра. В ответ водители заявили, что в общественном транспорте социальную дистанцию тоже никто не соблюдает. На это Старков заявил, что в течение двух недель в Екатеринбурге увеличат количество автобусов. Министр также пригласил водителей на совещание, которое должно состояться в правительстве региона сегодня в 13:00; таксисты обещали прийти.

Сейчас на площади остаётся около 10 водителей такси, там же дежурит полиция и сотрудники Министерства общественной безопасности Свердловской области.

Акция протеста таксистов началась на площади 1905 года сегодня в 7:00. В центр Екатеринбурга выехали около 20 таксистов, которые заявили, что не будут работать до отмены требования установить защитные экраны.

Указ губернатора, обязывающий рестораны, кафе и такси установить защитные перегородки, появился два дня назад и официально начал действовать со вчерашнего дня. По мнению областных властей, эта мера должна помочь в сдерживании распространения коронавируса. Документ вызвал бурю эмоций в чатах таксистов, устанавливать экраны отказались в том числе крупные компании, например «Яндекс.Такси» и «Везёт». Сервис такси «Максим» подал заявление в прокуратуру из-за требования к машинам.