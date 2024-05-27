Губернатор Свердловской области расширил перечень некоммерческих организаций, которые могут безвозмездно пользоваться госимуществом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которые имеют право безвозмездно пользоваться государственным имуществом. В их число вошли организации, оказывающие помощь в сфере семьи, материнства, отцовства и детства. А также организации, занимающиеся содержанием приютов для животных. Эти СОНКО могут получить в аренду или в безвозмездное пользование госимущество Свердловской области.

Отбор организаций, претендующих на получение господдержки, проводит региональное министерство по управлению госимуществом. Для получения возможности пользоваться госимуществом СОНКО должны соответствовать ряду требований. В частности, в аренду госимущество может быть предоставлено только тем организациям, которые работают в регионе по своей уставной деятельности не менее одного года. Для безвозмездного пользования госимуществом СОНКО должны проработать не менее пяти лет.

Свердловская область традиционно занимает лидирующее положение среди регионов УрФО по числу социально ориентированных некоммерческих организаций, здесь их более пяти тысяч.

Свердловские СОНКО благодаря участию в конкурсах Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив за последние четыре года привлекли в регион свыше 1,5 млрд рублей федеральных средств. Поддержку получили 617 СОНКО на реализацию 654 социально значимых проектов.