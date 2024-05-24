Тагильский weekend топ-8: фотопутешествие на Алтай, открытие мотосезона, забег на 5 вёрст, советская киноклассика, день рождения диджея и Stand Up

О том, чем заняться с 24 по 26 мая

Несмотря на переменчивую уральскую погоду, не пропускайте очередной тагильский уик-энд, ведь ожидается много разных интересных событий на любой вкус, которые помогут разнообразить ваш досуг. Предлагаем сходить на фотовыставку, посмотреть, как байкеры проедут по главным улицам Нижнего Тагила, пробежать 5 км в парке Бондина, отправиться в поход на гору Качканар, посмеяться от души в ламповой атмосфере бара или потанцевать под диджей-сеты. Подробнее — в нашей подборке.

Просмотр фильма «Двадцать дней без войны» (18+)

24 мая в 18:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

В этот раз киноклуб «Искра» предлагает посмотреть и обсудить драму режиссёра Алексея Германа «Двадцать дней без войны» 1976 года. В главных ролях — Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Вход свободный, по регистрации на сайте «Дома Окуджавы».

Авто-пеший поход выходного дня на гору Качканар (14+)

25 мая в 07:45

Место встречи: Вогульская 19, конечная автобуса № 19



Чтобы отправиться в поход с турклубом «Азимут», необходимо одеться по погоде, взять чай, перекус и защиту от насекомых. В поход вы можете отправиться на своём транспорте. Предварительная запись по телефону 8 (982) 644-55-19 (Екатерина Владимировна Разумова). Возвращение в город ориентировочно в 18:00.

Забег «5 вёрст» (12+)

25 мая в 09:00

в парке имени Бондина

«5 вёрст» — это бесплатные еженедельные дружеские старты на 5 км. Дистанцию можно преодолеть в любом комфортном для себя темпе — пробежать или пройти пешком. В мероприятии может принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и физической подготовки. Для этого достаточно один раз зарегистрироваться на сайте 5verst.ru и принести с собой полученный QR-код. В забеге разрешается участвовать с детьми и даже пробежаться с собакой. Если вы не хотите или не можете бежать, станьте волонтёром.

Фото: сообщество «5 вёрст» во «ВКонтакте»

Открытие мотосезона (18+)

25 мая в 14:00

Старт за КДК «Современник»

В эти выходные байкеры официально откроют сезон массовым заездом по городу. Увидеть и сфотографировать мототехнику перед заездом можно за «Современником». Вечером в клубе «К2» традиционно пройдёт концерт местных музыкантов.

Birthday set (18+)

25 мая в 23:00

в баре «Гора»

В субботу владелец бара «Гора» диджей Антон Нургалеев (Мэйдэй) празднует свой день рождения. Поздравлять его будут гости и другие диджеи. Обещают много музыки и танцев.

Концерт ансамбля «Семейный подряд» (12+)

26 мая в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Вокально-инструментальный ансамбль «Семейный подряд» состоит из членов семьи Клевцевич: мамы, папы, дочери и сына. Несмотря на то, что участники группы знакомы очень-очень давно, начали играть в одном коллективе они сравнительно недавно. Будет интересно.

Открытие фотовыставки «20 оттенков Алтая» (0+)

26 мая в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Фотографии Ксении Богдановой позволят отправиться в одно из самых живописных мест России — на Алтай. Автор считает, что красота природы и эмоции, которые испытываешь там, навсегда остаются в сердце. Совершить мини-путешествие бесплатно можно на выставке.

Stand Up (18+)

26 мая в 19:00

в комфорт-холле Loft

Самые остроумные комики Нижнего Тагила выступят в этот вечер со своей лучшей программой.