В Нижнем Тагиле показали знаменитый спектакль «Я — Сергей Образцов» с Евгением Цыгановым в главной роли

В Нижнем Тагиле на сцене драмтеатра при поддержке ЕВРАЗа прошёл знаменитый спектакль Государственного академического Центрального театра кукол имени Сергея Владимировича Образцова «Я — Сергей Образцов» (12+). Главную роль в постановке исполнил известный российский артист театра и кино Евгений Цыганов. Режиссёр спектакля — заслуженная артистка РФ Екатерина Образцова, внучка легендарного кукольника.

«Этот спектакль — это моя жизнь, всё, что там происходит, имеет личное измерение. Поэтому, когда я его смотрю, а особенно когда выхожу на поклон к публике, у меня всегда слёзы на глазах. В том числе и оттого, что зрители его очень тепло принимают. Эта история у многих вызывает подобные эмоции, там есть много искренности, есть ностальгия, есть драма, есть любовь и много чего ещё», — рассказала Екатерина Образцова на пресс-конференции перед спектаклем.

В основе постановки — история жизни Сергея Образцова, актёра, режиссёра, создателя своего театра кукол, народного артиста СССР. В действии вместе с живым артистом принимают участие куклы: первая девушка героя, его жена, собака, актриса Любовь Орлова и другие персонажи, с кем свела его жизнь и кто оказал на него влияние. На сцене зритель увидел переживание героем его первой любви, рассказ о том, как профессия кукольника сама его нашла, о революции, о заграничных гастролях и становлении новой власти. О репрессиях в отношении своих близких друзей, о войне с фашизмом, о пути к успеху и признании своего творчества, о создании своего театра.

«Для нас очень важно поддерживать и развивать культуру в городах присутствия компании. Мы стараемся, чтобы жители городов смотрели новые спектакли, чтобы они постоянно могли повышать свой культурный уровень. Именно поэтому при поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле создано четыре спектакля в трёх театрах. Очень радует, что в городе много театров, которым мы можем помогать. Также отмечу, что в Нижнем Тагиле очень культурные и благодарные зрители», — сказала директор регионального Центра корпоративных отношений «ЕВРАЗ-Урал» Татьяна Казакова.