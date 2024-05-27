СМИ: Начальник РЭО ГИБДД Нижнего Тагила Андрей Торощин и его заместитель Антон Ветошкин стали фигурантами уголовного дела о взятке

Начальник регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД Нижнего Тагила майор Андрей Торощин и его заместитель Антон Ветошкин стали фигурантами уголовного дела коррупционной направленности. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на свои источники.

Напомним, 22 мая в здании РЭО ГИБДД Нижнего Тагила на улице Огнеупорной прошли оперативные мероприятия с участием ФСБ. По данным СМИ, спецслужбы заинтересовались сотрудниками «РусАвтошколы». Собеседники редакций не исключают того, что дело может быть связано с коррупцией при приёме экзаменов.

«Торощина задержали после обысков в РЭО. Вместе с ним на допрос увозили ещё несколько сотрудников, среди них был и его заместитель Антон Ветошкин. Последнего отпустили. По Торощину следователи не стали обращаться в суд для избрания меры пресечения, назначив ему подписку о невыезде», — пояснил собеседник издания.

От комментариев в пресс-службах ФСБ, СК и МВД воздержались.