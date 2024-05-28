В Нижнем Тагиле пропал 30-летний мужчина

Полиция и волонтёры разыскивают 30-летнего жителя Нижнего Тагила Максима Попова. С 10 мая 2024 года его местонахождение неизвестно. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», установлено, что мужчина не имеет постоянного места работы, поэтому вынужден ездить по разным городам.

«Отделом полиции № 19 МУ МВД “Нижнетагильское” установлено, что последнее местонахождение мужчины было в реабилитационном центре в Челябинске. Дело было передано в отделение полиции Челябинска для дальнейших поисков», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

Пропавший среднего телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Был одет в камуфляжную олимпийку, синюю рубашку, серые штаны и синие кроссовки.