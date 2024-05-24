В Нижнем Тагиле студент перевёл лжепроститутке более 200 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле студент гуманитарного вуза в поисках интим-услуг отдал более 200 тысяч рублей мошенникам. С заявлением студент обратился в полицию, когда осознал, что его обманули.

Молодой человек выбрал девушку на тематическом сайте и позвонил ей. Некая Мария пригласила его в центр города. Проститутка озвучила студенту по телефону стоимость услуг в размере 2 тысяч рублей. Деньги нужно было перевести на карту, туда же она попросила перевести залог 15 тысяч 200 рублей за страховку её жизни.

«Горе-кавалер сделал всё, что требовалось, не зная, что это было только начало масштабного обмана. Чем только не озадачили его аферисты: и двухуровневой страховкой, которая в итоге составила 70 тысяч рублей, и общением с неким охранником Магомедом, которому парень заплатил ещё 50 тысяч, взятых в кредит. Потом ему позвонил Магомед, сообщив, что любвеобильный юноша его не понял и нужно было перечислить 150 тысяч рублей, что он и сделал. Вымогательство продолжалось до тех пор, пока студент, наконец, не осознал, что угодил в сети мошенников, оставшись и без денег, и без секса», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.