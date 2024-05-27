Под Нижним Тагилом сотрудники ДПС поймали пьяного водителя, который уже был лишён прав за нетрезвое вождение

В конце февраля этого года в вечернее время в районе Новоасбеста внимание сотрудников ДПС привлёк автомобиль УАЗ «буханка», который неуверенно двигался по дороге. Водителем оказался мужчина, работающий на лесозаготовках неподалёку, транспортное средство принадлежало его работодателю. Нарушитель пояснил, что днём употребил спиртное, а вечером решил уехать домой в Алапаевск.

Мужчина не стал скрывать, что уже лишён водительских прав. В отношении водителя возбудили уголовное дело по п. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления).

Пригородный районный суд Свердловской области назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.