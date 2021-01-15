Департамент информатизации Свердловской области начал проверку в областном Минздраве после сообщений о том, что врачи обмениваются сведениями о пациентах на CD-дисках

Директор свердловского департамента информатизации и связи Юрий Гущин на пресс-конференции в ТАСС-Урал пообещал разобраться, почему в Екатеринбурге врачи обмениваются сведениями о результатах исследования пациентов посредством передачи компакт-дисков через ячейки в здании областного Минздрава, пишет ИА «Новый день».

«Я возьму этот вопрос на контроль. В здравоохранении есть свои защищённые сети передачи данных, шифрованные и сертифицированные в Российской Федерации. Они применяются. Насколько я помню, для передачи данных использовался продукт российский сертифицированной компании. Я постараюсь уточнить, что за передача данных там организована вне их контура», — сказал чиновник.

С 1 января горздрав Екатеринбурга полностью перешёл под контроль областного Минздрава. Планировалось, что слияние госструктур облегчит межведомственное взаимодействие, однако по факту и врачи, и пациенты сталкиваются с бюрократией, которая затягивает процесс лечения. В частности, один из медиков на условиях анонимности рассказал «Правде УрФО» об архаичном способе передачи данных в свердловском здравоохранении.