Департамент информатизации Свердловской области начал проверку в областном Минздраве после сообщений о том, что врачи обмениваются сведениями о пациентах на CD-дисках

Директор свердловского департамента информатизации и связи Юрий Гущин на пресс-конференции в ТАСС-Урал пообещал разобраться, почему в Екатеринбурге врачи обмениваются сведениями о результатах исследования пациентов посредством передачи компакт-дисков через ячейки в здании областного Минздрава, пишет ИА «Новый день».
«Я возьму этот вопрос на контроль. В здравоохранении есть свои защищённые сети передачи данных, шифрованные и сертифицированные в Российской Федерации. Они применяются. Насколько я помню, для передачи данных использовался продукт российский сертифицированной компании. Я постараюсь уточнить, что за передача данных там организована вне их контура», — сказал чиновник.
С 1 января горздрав Екатеринбурга полностью перешёл под контроль областного Минздрава. Планировалось, что слияние госструктур облегчит межведомственное взаимодействие, однако по факту и врачи, и пациенты сталкиваются с бюрократией, которая затягивает процесс лечения. В частности, один из медиков на условиях анонимности рассказал «Правде УрФО» об архаичном способе передачи данных в свердловском здравоохранении.
«К сожалению, до сих пор никакой единой системы не существует. Если мне нужны результаты исследований пациента из другой больницы, я должен писать запрос. Ждать его обработки. Ждать, пока информацию запишут на диск и передадут через ячейку в региональном Минздраве. Если у нас окажутся разные версии ПО и я не смогу открыть файл, то даже эта канитель окажется бесполезной. А Екатеринбург и область проводили отдельные закупки ПО, и если область получила его от одного поставщика-разработчика, то у города может быть совершенно другой автор программ. И кто гарантирует их совместимость?» — сообщил врач.