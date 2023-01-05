Указатели улиц со всего света, женщины-силачи, пожарный-блогер, мобилизация и уроки взрослым от особенных детей. Подборка лучших историй 2022 года от АН «Между строк» 

Продолжаются праздничные каникулы. Редакция АН «Между строк» подготовила подборку материалов, чтобы вы могли занять свободное время и вспомнить самые интересные, необычные и удивительные истории, описанные нашими журналистами в течение прошедшего 2022 года. Это рассказы о жителях Нижнего Тагила, их увлечениях, достижениях, поступках и о значимых явлениях и процессах в общественной жизни.

Коллекция указателей улиц со всего света

Предприниматель Алексей Кузнецов собирает указатели с названиями улиц, вывески и рекламные таблички из разных стран. Также в его коллекции можно увидеть старинные открытки, дореволюционные и советские плакаты, листовки и вырезки из журналов.

Некоторые таблички привезены в Нижний Тагил из Франции, Египта, Италии, Испании, Таиланда, Кипра и Беларуси, но большая часть приобретена в России. В коллекции есть таблички из Института космических исследований АН СССР, с заводов ЗИЛ и ИЛ, входные вывески пионерского лагеря «Восток-1», Московского опытного завода тугоплавких металлов и общежития № 6 Ленинградского оптико-механического объединения.

Сила и грация

Многие считают пауэрлифтинг исключительно мужским видом спорта, но тагильчанки Амалия Наам и Анна Возмилова, вопреки стереотипам, связали с ним свою жизнь. 26-летняя Амалия в декабре 2021 года заняла второе место в чемпионате Европы по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. В 20 лет у Анны уже есть два мировых рекорда в этом виде спорта, которым она занимается с 14 лет.

Амалия работает тренером по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту в спортивной школе им. Михалины Лысовой и преподаёт особенным детям пауэрлифтинг. Девушки говорят, что, несмотря на стереотипы и предостережения (перекачаешься, не родишь, будешь страшной), постоянные уговоры бросить спорт, они продолжили заниматься любимым делом, добившись в нём больших успехов. Своим примером тагильчанки доказывают: важно заниматься тем, что нравится.

3000 километров в инвалидном кресле

Инвалид-колясочник из Нижнего Тагила решился в одиночку на самодельной повозке добраться до Крыма. Для 42-летнего Сергея Москаленко увидеть море было мечтой детства, но воплотить её удалось только тогда, когда серьёзный недуг приковал его к инвалидному креслу. По словам Сергея, находясь в одной комнате практически безвылазно шесть лет, он увлёкся YouTube-каналами о путешествиях велосипедистов. В какой-то момент мужчина решил для себя, что тоже должен совершить нечто подобное. Сергей заказал электроколесо для велосипеда, приделал его к инвалидному креслу и отправился в путь. Он преодолел расстояние в 3000 километров.

Трудные родители

Большой резонанс в обществе вызвала история семьи из посёлка Анатольская под Нижним Тагилом, где инспекторам ПДН пришлось силой забрать трёх детей у родителей. По поводу этой ситуации сложилось два противоположных мнения. Одни считали, что отец семейства правильно воспитывал детей, не пуская их в школы и больницы, а другие были этим возмущены. Мужчина проповедует древние славянские традиции и родноверие. По мнению экспертов, нередко подростки становятся заложниками родителей, которые навязывают им своё воспитание. При этом сами родители могут считать, что всё делают правильно и что дети в семье счастливы. Рассказываем о том, чем чревато подобное воспитание для детской психики.

Популярный пожарный

Самый известный пожарный Нижнего Тагила Александр Серов работает на Вагонке в пожарно-спасательной части № 30. Он снимает ролики о буднях пожарного, делится на YouTube-канале «Пожарный порох» (16+) и в социальных сетях моментами своей непростой работы. Мы узнали, чем занимаются спасатели в свободные от тушения огня часы.

Профессия — помогать, когда тяжело

Милосердие — важнейшая человеческая добродетель. Кто-то помогает по велению сердца, ничего не прося взамен, кто-то выбирает профессии, связанные с помощью другим. Врачи, психологи, спасатели, социальные работники каждый день сталкиваются с людским горем и смертью и, несмотря ни на что, продолжают делать своё дело. О сложностях непростой профессии мы поговорили с двумя жительницами Нижнего Тагила, которые работают сиделками. Эта работа не очень престижная, но при этом сложная не только физически, но и эмоционально.

Закончить на отлично педвуз и уйти из школы в первый год работы

О важности профессии учителя постоянно заявляют чиновники разных уровней. Для поддержки молодых педагогов ежегодно увеличивается количество бюджетных мест в педвузах, с 2020 года реализуется программа «Земский учитель». В этом учебном году в школах Нижнего Тагила открылись девять профильных педагогических классов, в которых старшеклассников готовят к поступлению в педвузы. Со стороны всё выглядит так, словно быть учителем в России перспективно и престижно, но как дела обстоят на самом деле? Об изнанке школьного образования наш журналист поговорил с молодой тагильчанкой, закончившей НТГСПИ с красным дипломом и уволившейся из школы в середине учебного года.

Слёзы, крики и пожелания вернуться живыми

27 сентября от здания военкомата на улице Бажова в Нижнем Тагиле отправилась очередная партия из 90 мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Проводы затянулись на три с лишним часа.

Среди провожающих — родители, у которых призвали сыновей, жёны, сёстры, тёти, бабушки, дедушки и подвыпившие компании, отправляющие своих друзей. В толпе были слышны крики и плач, слова ободрения и пожелания вернуться живыми и здоровыми. От военкомата уехали два автобуса и одна маршрутная «Газель». Тагильчан сначала отправили на сборный пункт, где они должны были пройти двухнедельный курс военной подготовки. Видео, снятое нашим журналистом с проводов мобилизованных в Нижнем Тагиле, набрало в Сети сотни тысяч просмотров, его перепостили многие ведущие паблики.

Как принять происходящее?

После подписания 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным указа о частичной мобилизации жизнь многих тагильчан перевернулась. Люди столкнулись с практическими вопросами: что из вещей и документов взять с собой, какие юридические моменты не оставить без внимания. Также призывники и их родные переживали серьёзные эмоциональные потрясения, справиться с которыми в одиночку получается не всегда. Мы задали самые важные вопросы о мобилизации и о том, как принять происходящее, адвокату из Нижнего Тагила Игорю Устинову и психологу Муниципальной службы практической психологии Марии Файзуллиной.

Травма на Лисьей горе и потеря памяти

Житель Верхней Салды Сергей Савицкий прикован к инвалидному креслу и не чувствует своё тело ниже груди, но таким он был не всегда. Летом прошлого года в Нижнем Тагиле при загадочных обстоятельствах мужчина получил серьёзные травмы головы и спины во время отдыха с друзьями на Лисьей горе. Подробностей происшествия Сергей не помнит, также он лишился почти всех воспоминаний о прошлой жизни. Мы попытались разобраться в его загадочной и трагической истории.

Школа и военное дело

«Вместо того чтобы обучать детей стрельбе из автомата, лучше бы научить их умению вести переговоры». Такое мнение высказывали некоторые наши собеседники относительно инициативы о введении в школах курса начальной военной подготовки (НВП). Мы попытались разобраться в этой ситуации, выслушали мнения педагогов, психологов, родителей. В том числе по поводу так называемых «уроков мужества», которые в последнее время всё чаще стали проводиться в школах и даже детских садах, где приглашённые сотрудники МВД, Росгвардии или Минобороны показывают детям и подросткам оружие и даже учат их с ним обращаться.

Чему особенные дети могут научить взрослых

Большой интерес и резонанс вызвала наша публикация, в которой рассказаны пять историй тагильчанок, воспитывающих особенных детей. Они поделились тем, каково это — быть стойкой и сильной, любить ребёнка, несмотря ни на что, как пережить ситуацию, если у вас родился ребёнок с диагнозом ДЦП, как адаптироваться к новой реальности и находить силы для радости и оптимизма и чему взрослых могут научить особенные дети.