Слёзы, крики и пожелания вернуться живыми. От военкомата Нижнего Тагила проводили ещё 90 мобилизованных мужчин 

Сегодня, 27 сентября, от здания военкомата на улице Бажова в Нижнем Тагиле отправилась очередная партия из 90 мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Проводы затянулись на три с лишним часа, провожающие всё это время ждали на улице и в личных автомобилях.

Изначально, по словам родных мобилизованных, должны были уезжать 98 человек, однако мест на всех в автобусе не хватило. Оставшиеся восемь человек должны будут явиться в другой день. Всего от военкомата уехали два автобуса и одна маршрутная «Газель». Тагильчан сначала отправят на сборный пункт, где они пройдут двухнедельный курс военной подготовки.

Как рассказала журналисту АН «Между строк» жительница соседнего дома, каждый день утром и днём от военного комиссариата отъезжает по несколько автобусов.

Среди провожающих — родители, у которых призвали сыновей, жёны, сёстры, тёти, бабушки, дедушки и подвыпившие компании, отправляющие своих друзей. Некоторые из провожающих говорят, что тоже получили повестку и придут сюда завтра, но уже с вещами.

В толпе слышны крики и слёзы, слова ободрения и пожелания вернуться живыми и здоровыми. Но не все люди унывают, некоторые говорят, что надеются на лучшее. Добрые слова и напутствия мобилизованным тагильчанам говорили и случайные прохожие.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. Согласно документу, губернаторам регионов поручено обеспечить мобилизацию. Призыву подлежат резервисты, состоящие в запасе граждане, в первую очередь те, кто служил в ВС и имеет определённые специальности и боевой опыт.