«Когда клиенты умирают, тебе очень тяжело». Истории тагильчанок, которые стали профессиональными сиделками 

Милосердие — важнейшая добродетель современного общества. Кто-то помогает по велению сердца, ничего не прося взамен, кто-то выбирает профессии, непосредственно связанные с помощью другим. Врачи, психологи, спасатели, социальные работники каждый день сталкиваются с людским горем и смертью и, несмотря ни на что, продолжают делать своё дело. О сложностях непростой профессии журналист АН «Между строк» Ирина Чувашова поговорила с двумя жительницами Нижнего Тагила, которые работают сиделками.

Профессиональная сиделка выполняет уход за пациентами дома, в больнице или пансионате. В основном в профессию приходят женщины, эта работа не очень престижная и невысокооплачиваемая. При этом она сложная не только физически, но и эмоционально.

Психолог Муниципальной службы практической психологии Нижнего Тагила Мария Файзуллина отмечает, что в этой профессии задерживаются люди, обладающие такими качествами, как терпение, эмпатия, сопереживание.

«Сиделке нужно быть своего рода психологом, поскольку необходимо наладить контакт с незнакомым человеком. У этого человека, как правило, не очень хорошее здоровье, что неминуемо сказывается на характере: пациенты могут быть ворчливыми, придирчивыми. Сиделками зачастую работают люди, привыкшие действовать с позиции спасателя. В соответствии с треугольником Карпмана человек, взаимодействуя с другими людьми, действует с одной из позиций: жертва, преследователь, спасатель. Периодически эти роли меняются, но есть, если можно так сказать, любимая, та, в которой человек выступает чаще всего. Сиделки предпочитают роль спасателя. Таким людям важно чувствовать себя нужными кому-то. В этом нет ничего плохого, если человек работает без ущерба для себя: не выматывается, не выгорает, не жертвует собой. В противном случае эта работа может негативно повлиять на здоровье», — говорит психолог.

По словам Марии Файзуллиной, нередко работники соцслужб сталкиваются с профессиональным выгоранием. Справиться с ним самостоятельно получается не всегда. Поэтому для сиделок и соцработников существуют различные бесплатные программы. Так, в Свердловской области недавно заработали чаты психологической помощи для тех, кто ухаживает за пожилыми родственниками, и профессиональных сиделок.

Зинаида. Научилась играть в шахматы ради пациента

55-летняя Зинаида (имя изменено. — Прим. ред.) много лет работала воспитателем в детском саду, но в какой-то момент не выдержала и ушла. Говорит, слишком много ответственности за детей, претензии со стороны родителей, куча ненужной бумажной работы и нервотрёпки, а зарплата маленькая.

«Думала, чем бы заняться, и однажды увидела объявление в одной из газет: требовалась помощница для пожилого человека. У меня нет медицинского образования, но я подумала: почему бы не попробовать? Дети и старики же очень похожи. Позвонила, встретились, поговорили, и меня взяли. На первом рабочем месте было несложно. Я покупала продукты, готовила еду, убирала в квартире. На всё уходило часа три-четыре в день, а платили 15 тысяч в месяц», — рассказывает тагильчанка.

Зинаида до сих пор вспоминает свою клиентку, 90-летнюю бабушку, которая умерла во сне. Именно сиделка обнаружила бездыханное тело, вызвала скорую помощь. Зинаида помогала в организации похорон, горевала о подопечной, как о близком человеке. До сих пор ставит за неё свечки в церкви.

«Один из самых тяжёлых и грустных моментов, когда старики уходят. А ещё когда сдают на глазах, становятся уже не теми, какими ты их знала, когда только пришла в дом. Иногда этот процесс идёт очень быстро и ты никак не можешь помочь. Поэтому не такая уж это лёгкая работа, не для чёрствых и равнодушных людей», — уверена Зинаида.

Женщина рассказывает, что за семь лет работы в этой сфере было много хорошего. Но вспоминаются и негативные моменты, после которых хотелось всё бросить и никогда никому не помогать.

«Был один неприятный случай, когда одна из моих подопечных обвинила меня в краже. Пропажа нашлась, но осадок, как говорится, остался. Потом я стала просить родственников человека, которому помогаю, составлять опись ценных вещей, которые есть в квартире, и запоминать, где они хранятся», — рассказывает тагильчанка.

Два года Зинаида трудилась в государственном пансионате, а потом решила работать на себя и ни от кого не зависеть. За пять лет она наработала клиентскую базу, и сегодня друзья, знакомые, бывшие коллеги рекламируют её услуги тем, кому нужна сиделка. Женщина отмечает, что просит за работу цену меньше среднерыночной, потому что понимает, что подавляющее большинство горожан имеют невысокие доходы.

Много лет ухаживая за больными, Зинаида научилась всему: ставить уколы и капельницы, обрабатывать сложные раны, разбираться в болезнях и лекарствах. И даже быть психологом, реабилитологом, нянькой, подушкой для битья и добрым другом.

«Один мой подопечный, дедушка, очень любил играть в шахматы, а я не умела. Пришлось учиться. Конечно, я ему безбожно проигрывала, а он был только рад. С ним же мы каждый день смотрели старые фильмы и обсуждали книги, которые я тоже должна была прочитать», — вспоминает женщина.



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Елена. Работает сиделкой, чтобы оплатить кредиты

63-летняя тагильчанка Елена (имя изменено. — Прим. ред.) имеет два образования: медицинское и педагогическое. В марте 2010 года у её матери произошёл инсульт. Тогда семейный совет решил, что Елена будет ухаживать за больной. Женщине пришлось кардинально поменять жизнь. На тот момент она была в разводе, с двумя детьми. Елена ушла с работы и стала ухаживать за больной матерью. Отец поддерживал дочь с внуками материально.

«Мамы не стало в 2012 году. Через несколько лет слёг отец. Он ушёл в 2016-м, за два месяца сгорел. Тогда я решила, что буду помогать чужим людям. Устроилась в агентство добрых услуг “Арина Родионовна”», — рассказывает Елена.

Елена сначала трудилась в частной компании, а сейчас работает в государственном пансионате. Чтобы заработать, по выходным берёт клиентов дополнительно. В 2015 году женщина набрала кредитов и отдала деньги мошенникам, который убедили её пройти «оздоровительную программу». В течение двух лет Елена оплатила пять программ, каждая по 200 тысяч рублей. Долг рос и превысил цифру в миллион рублей. Ежемесячно Елена выплачивала 35 тысяч рублей банкам. На сегодняшний день она должна вернуть ещё 250 тысяч рублей.

«Работать больше нравится в пансионате: когда много подопечных, веселей. С ними и пошутить можно, и поговорить. Один раз с одной из моих подопечных песни пели так, что я горло сорвала. Старики — чудесные люди, мне в радость им помогать. К своим подопечным я привыкаю, дружу с ними, и это большой минус для профессии, потому что очень тяжело, когда они уходят. К смерти невозможно привыкнуть», — делится Елена.

Она рассказывает, что по уровню комфорта частные пансионаты напоминают хорошие отели. Пары престарелых супругов могут жить в отдельных комнатах домашнего типа, одиночки — делить общую жилплощадь с другими одинокими жильцами.

В профессию приходят преимущественно женщины, которые хотят помогать, говорит тагильчанка. График у всех разный: кто-то работает сутками, кто-то два дня через два, кто-то три дня через один. В основном сиделками устраиваются женщины пенсионного возраста. А вот в пансионатах чаще трудятся молодые женщины до 40 лет, поскольку им приходится переворачивать тело обездвиженного больного для обработки пролежней. Эта манипуляция считается самой сложной и неприятной частью ухода за человеком. Сиделки со стажем говорят, что даже смена подгузников и подмывание не идут с нею ни в какое сравнение.

Во время пандемии коронавируса Елена ухаживала за бабушкой, которая перенесла инфаркт. Она дежурила в больнице в «красной зоне» ежедневно без выходных на протяжении двух недель. В больнице не работал буфет, а еду приносили только больным. Сходить в магазин было невозможно, поскольку в «красную зону» просто так обратно бы не пропустили. Сиделка две недели дежурила у кровати своей подопечной. Сотрудники больницы жалели её и тайком подкармливали обедом. Спала женщина на стульях.