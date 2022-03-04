В Свердловской области запускают чаты психологической помощи для сиделок и соцработников

В Свердловской области с 14 марта начнут работать бесплатные чаты психологической помощи для тех, кто ухаживает за пожилыми родственниками, а также для сиделок и соцработников. Проект «Человек рядом» запускает автономная некоммерческая благотворительная организация «Опека».

Как рассказали в пресс-службе организации, бесплатные групповые занятия проходят в чате Telegram и длятся один месяц. Они разбиты на несколько блоков, посвящённых восполнению психологического ресурса ухаживающего, методам реагирования на стрессовые ситуации, особенностям поведения людей пожилого возраста и другим важным темам. С помощью практикующих психологов участник чата сможет разобраться с конкретной ситуацией и справиться с чувством вины и постоянной тревоги. После окончания курса каждый участник получает комплект информационных брошюр по самым актуальным темам, связанным с уходом за пожилыми людьми.

Проект «Человек рядом» стартовал в сентябре 2021 года и стал уникальным для России. Он реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и при поддержке Организационно-методического центра социальной помощи Министерства социальной политики Свердловской области. Подобный формат занятий в России ещё не практиковался, он отличается более продуманной и структурированной программой, ориентированной на взаимодействие именно с пожилыми людьми.

Всего участниками проекта уже стали 120 человек, а опытные психологи и волонтёры провели свыше 2000 часов онлайн-занятий. Зарегистрироваться для участия в чатах можно по ссылке.