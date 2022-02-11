«Говорят, чем ближе к югу, тем люди добрее, но в моём случае всё было наоборот». Инвалид-колясочник Сергей Москаленко из Нижнего Тагила рассказал, как путешествие в Крым изменило его жизнь

Летом 2020 года все российские СМИ облетела новость о том, что инвалид-колясочник из Нижнего Тагила решился в одиночку на самодельной повозке добраться до Крыма. Для 42-летнего Сергея Москаленко увидеть море было мечтой детства, но воплотить её удалось только тогда, когда серьёзный недуг приковал его к инвалидному креслу.

По словам Сергея, находясь практически безвылазно шесть лет в одной комнате, он увлёкся YouTube-каналами о путешествиях велосипедистов. В какой-то момент мужчина решил для себя, что тоже должен совершить нечто подобное. Всем лайфхакам Сергей учился у героев видеороликов. Тогда он ещё надеялся встать на ноги.

«Я смотрел и запоминал все тонкости: что брать в дорогу, что может пригодиться в поездке. Я был готов практически ко всему. Велосипедисты за вес снаряжения борются — чем легче, тем лучше. Берут с собой в поездки всё самое лёгкое, самое компактное. Думал, вот встану на ноги и тут же отправлюсь в путешествие на велосипеде… Позже дядя подал идею с электромотором, и я понял, что даже и в инвалидном кресле я смогу отправиться в путешествие», — рассказывает тагильчанин.

Сергей заказал электроколесо для велосипеда и приделал его к инвалидному креслу. Конструкция оказалась надёжной и прошла обкатку по тагильским дорогам.

«Купил колесо, спицы, мотор на 3000 ватт, и сам собрал. Заряда по городу хватает на 120 км. Есть табло, которое показывает сколько ватт и вольт, датчик электрический, высчитывает расход. Допустим, приехал в обед на заправку, пока ем, аккумулятор заряжается. Для полной зарядки ему всего час нужен», — поясняет Сергей.

В начале июля мужчина стартанул из Нижнего Тагила в Крым. Впереди была дорога длиною в 3000 километров. В основном ночевал в палатке, еду готовил на газовой горелке и наслаждался видами природы.

«В Уфе я прожил пять дней, в Самаре три дня, понравилась Башкирия с красивыми видами, холмами. Дыхание захватывало. Саратов — первый город, в котором я повстречал пешеходные улицы. Очень хотел бы вернутся в Волгоград и Курган, там какая-то бешеная энергетика», — делится тагильчанин.

При въезде в Алушту у Сергея сгорел электродвигатель, и пока турист думал, что делать дальше, рядом притормозил автомобиль. Сидящая за рулём женщина предложила помощь. Светлана, так звали неравнодушную автоледи, начала обзванивать своих знакомых, и Сергею помогли. Пока он ждал отремонтированный мотор, его приютила Светлана и её семья.

Многие, у кого останавливался Сергей, тайком пытались помочь путешественнику: незаметно клали еду в мешок с вещами, привязанный к инвалидной-коляске. Позже узнавшие о необычном путешественнике из СМИ и соцсетей люди со всех уголков страны захотели материально поддержать тагильчанина. По сей день Сергей им очень благодарен. Но не все были доброжелательно к нему настроены, признаётся Москаленко, случались и неприятные ситуации.

«Почему-то говорят, что чем ближе к югу, тем люди добрее, но в моём случае всё было с точностью до наоборот. Меня везде встречали хорошо, помогали и в Уфе, и в Саратове, а когда я уехал за Саратов, то всё, как какая-то чёрная полоса началась. В Кубани миф окончательно разрушился про добрых, отзывчивых людей. Как-то раз я подъехал к дому, чтобы спросить дорогу, но на моё “здравствуйте” девушка ответила “до свидания!” и прямо перед носом закрыла калитку. За всю дорогу такое впервые случилось со мной, а потом такое отношение всё чаще и чаще встречалось», — рассказал Сергей.

А в Ростове произошёл конфликт с охранной парка. Сергей заехал в сквер, но местный охранник стал агрессивно разворачивать инвалидную коляску и кричать, что таким как он здесь не место. На крики сотрудника охраны прибежали ещё двое ростовчан. Конфликт закончился тем, что тагильчанину пришлось уехать из парка без объяснений, кому и как он помешал в общественном месте. При этом Сергей отмечает, что за всё время путешествия ни один сотрудник ГИБДД его не остановил.

Сергей говорит, что ему нравятся фильмы о Великой отечественной войне, поскольку люди того поколения дорожат друг другом, ценят любовь, дружбу, идут на смерть ради близких.

«Война» для Сергея – это болезнь, с которой он борется уже много лет. Как это часто бывает, за последние годы многие друзья ушли в сторону и не общаются с ним. Но благодаря путешествию он познакомился с огромным количеством доброжелательных людей, с ними он общается по сей день. Тагильчанин считает, что после южного турне его мировоззрение и отношение к жизни изменилось, теперь его вдохновляют совсем другие люди.

«На просторах интернета, когда следил за велосипедистами, наткнулся на мужичка из Волгограда, он без ног и кисти руки нет. Следил за ним, как он путешествует. Он два года путешествовал по России, зимовал в какой-то деревеньке, а весной отправился дальше. Он-то меня и вдохновил на такое дальнее путешествие», — рассказывает тагильчанин.

До Крыма Сергей ехал ровно месяц. На полуострове он пробыл полтора месяца, за это время проехал весь южный берег Феодосии, пляжи Коктебеля, и побывал в небольшом городе Судак.

В Нижний Тагил Сергей вернулся поездом уже в октябре 2020 года. Ещё до возвращения домой у Сергея были планы по поводу усовершенствования коляски, поскольку за время поездки он несколько раз переворачивался на ней. У него и сейчас есть идеи, куда отправится, но пока финансы идут на незапланированный ремонт квартиры. Сидеть дома Сергей не любит, поэтому набирается сил, здоровья и мечтает о новых путешествиях, но не на инвалидной коляске.