Тагильский предприниматель собрал уникальную коллекцию вывесок и рекламных табличек 

Несколько лет тагильский предприниматель Алексей Кузнецов собирает указатели с названиями улиц, вывески и рекламные таблички из разных стран. В его коллекции можно увидеть старинные открытки, дореволюционные и советские плакаты, листовки и вырезки из журналов. Алексей руководит компанией «Медиа Микс», которая специализируется на создании вывесок и рекламных конструкций. Вся коллекция находится непосредственно на производстве, в офисе компании на улице Носова, где она создаёт особую атмосферу.

«Наше здание построено в XIX веке. Последним до нас, в советские годы, в этом месте находилось общество глухонемых. Здесь располагалось много производственных цехов. На дверях с тех времён остались разные таблички: например, “Участок сборки бигуди”. Конечно же, я их забрал себе в коллекцию», — рассказывает Алексей.

Компания Алексея существует уже 14 лет. Весь цех по производству рекламной продукции напоминает музей. Некоторые таблички были привезены в Нижний Тагил из Франции, Египта, Италии, Испании, Таиланда, Кипра и Беларуси, но большая часть была приобретена в России. Мысль о сборе различных артефактов возникла, когда Алексей начал заниматься наружной рекламой. Ему стало интересно, по каким технологиям раньше производились вывески.

«Стал смотреть старые газетные объявления, дореволюционные как правило, потому что советскую рекламу сложно найти. И начал собирать домовые таблички. Что-то мне дарили, что-то я снимал без чьего-либо разрешения с заброшенных зданий, много экспонатов нахожу в интернете на форумах и барахолках. В Нижнем Тагиле мои знакомые и приятели подсказывают мне, когда замечают что-то интересное», — делится Алексей.

Когда тагильчанин отправляется в путешествие, он всегда в первую очередь мониторит, что любопытного может привезти оттуда.

Таблички с европейских барахолок

«Вообще, я стараюсь ездить туда, где есть большие блошиные европейские рынки. В Европе это культ, там можно найти всё что угодно — от пуговиц до запчастей для микроавтобусов. Начиная от интересных безделушек, заканчивая дорогущим антиквариатом», — рассказывает коллекционер.

В кабинете Алексея все стены увешаны десятками вывесок. Здесь есть угол российских страховых табличек — такие элементы находились на застрахованных зданиях, их можно было встретить на старых деревянных избах, говорит мужчина. Изюминку коллекции выбрать трудно, но чаще всего на производстве у Алексея можно встретить таблички из Института космических исследований АН СССР. Их он тоже собирал на барахолках. Также в коллекции есть экспонаты, которые раньше располагались на заводах ЗИЛ и ИЛ, входные вывески пионерского лагеря «Восток-1», Московского опытного завода тугоплавких металлов и общежития № 6 Ленинградского оптико-механического объединения.

Страховые таблички

Кроме того, на самом производстве повсюду висят таблички: «Столовая», где обедают сотрудники, «Спортивный зал», «Здравпункт», а на кабинете Алексея располагается табличка «Начальник цеха». Многие вещи тагильчанин находит на блошиных рынках. Здесь даже есть рекламная табличка бельгийского пива 1938 года, купленная именно в таком месте. Но отдельное место в коллекции занимает реклама Coca-Cola, без неё Алексей никуда. Баночки из-под газированного напитка он привозит отовсюду.

««В Риме удалось побывать на большом стационарном подземном блошином рынке. Табличка Harley-Davidson как раз оттуда. На eBay подобные стоят каких-то нереальных денег. Но если переводить в рубли, по тем деньгам я в районе двух тысяч за неё отдал. Здесь главное не деньги, а сам экземпляр коллекции, я никогда не трачу заоблачные суммы на “товары для туристов”», — делится Алексей.

Коллекционирование для предпринимателя — это дань уважения прошлому. Современный рынок рекламы, рассказывает Алексей, — это исключительно исполнение, а не творчество. Как правило, заказчикам важна низкая стоимость и скорость.

Вывеска «Сметанно-творожный цех» — это всё, что осталось от Гормолзавода на Вые (на улице Черных). Часто, когда заказывают новые вывески в агентстве, от старых хотят избавиться. Их Алексей тоже с радостью забирает. Так, в коллекции появилась вывеска центральной КПП коксохимпроизводства НТМК. Большую вывеску с надписью «Горновые! Боритесь за экономную бережливость, за коммунистическое отношение к труду!» нашли неподалёку от Завода-музея истории горнозаводской техники.

Особое место в коллекции занимают таблички с названием уже не существующих улиц или зданий, когда-то расположенных в Нижнем Тагиле. Например, таблички «Улица Комсомольская» или «Дом Горсовета».

«Многие таблички находят в отвалах, на старых складах и в заброшенных зданиях. Потом приходится это всё очищать и приводить в надлежащий вид. Про каждую вывеску и табличку можно рассказать целую историю», — говорит Алексей.

Большую советскую вывеску «Аптека» несколько метров шириной тоже удалось сохранить случайно: она находилась на улице Газетной, напротив гимназии № 18. Долгое время поверх неё размещали современные вывески, а старая скрывалась за новым фасадом. Её снимали при помощи крана, и теперь она хранится здесь, на производстве вывесок в «Медиа Миксе».

«Продажа табличек — это очень узкий рынок. В основном покупатели подобных вещей — это оформители интерьеров либо люди, которые занимаются видеосъёмкой. Сами экземпляры не представляют для обывателей ценности и зачастую отправляются на свалку. При любом удобном случае транслирую следующий месседж: если у вас есть проблема с “выносом хлама”, пишите и звоните мне. Сохраним историю вместе», — призывает Алексей.

Наткнуться на фейковые таблички в интернете Алексей не боится. По его словам, он не покупает очень дорогие вещи. Достаточно общения с продавцом и фотографий, чтобы понять, подделка это или нет. Свою коллекцию мужчина продавать не планирует, но всегда готов показать её в рабочие часы компании. Прочитать истории о некоторых табличках и вывесках можно в Instagram Алексея.