«Не родишь, перекачаешься, станешь страшной мужичкой». Девушки-пауэрлифтеры из Нижнего Тагила рассказали о стереотипах в обществе, феминизме и отношениях с парнями

Многие считают пауэрлифтинг исключительно мужским видом спорта, но две тагильчанки Амалия Наам и Анна Возмилова вопреки стереотипам связали свою жизнь с этим нелёгким видом спорта. Журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина решила выяснить, зачем хрупкие девушки приходят в спортзал и чем их привлекает пауэрлифтинг.

«В этом спорте больше, конечно же, мужчин. Этот вид спорта в принципе считается мужским. Но когда появилась фитнес-индустрия, случился большой приток женщин в пауэрлифтинг, потому что многие стереотипы, навязанные в СССР, почти стёрлись. Сейчас пауэрлифтинг доступен всем, им могут заниматься люди от 10 до 70 лет — и мужчины, и женщины. Сейчас у меня занимается 30% девушек», — рассказал тренер по пауэрлифтингу спортивной школы «Юность» Сергей Шекуров.

Амалия Наам

26-летняя тагильчанка Амалия Наам в декабре 2021 года заняла второе место в чемпионате Европы по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. В приседе у Амалии лучший результат — 180 кг, в жиме — 140 кг, в становой тяге — 170 кг. Сейчас вес девушки составляет 69 кг. Спортсменка занимается пауэрлифтингом уже 11 лет, тренируется шесть раз в неделю утром и вечером. Говорит, всё началось с того, что она захотела похудеть.

«Я не знала, что такое пауэрлифтинг. Я, как и все, пришла в зал просто похудеть: побегать, попрыгать на скакалке, то есть выполнять лёгкие упражнения. А потом в один момент я начала приседать чуть больше, чем остальные, тянуть стала больше. И потом тренер предложила мне попробовать себя в этом виде спорта. Когда у меня начали идти вверх результаты, я стала ездить на разные соревнования», — рассказала Амалия.

Фото предоставлено Амалией Наам Фото предоставлено Амалией Наам Фото предоставлено Амалией Наам Фото предоставлено Амалией Наам

Спортсменка отмечает, что 11 лет назад фитнес-клубов в городе практически не было, существовало лишь несколько тренажёрных залов и качалки в подвалах. Амалия тренировалась там, где получалось.

«Я с детства хотела заниматься спортом. Просила маму отдать меня либо в самбо, либо в бокс. Но мама мне говорила, что это опасно, и в итоге я закончила художественную школу. Хотя впоследствии ушла в спорт и вообще об этом не жалею. Сначала мама сильно меня отговаривала, даже выливала в унитаз моё спортивное питание, потому что считала, что это химия. Сложно было объяснить, что это полезные добавки. Сейчас же, увидев мои результаты, она стала спокойнее относиться к этому», — делится спортсменка.

Амалия уверяет, что пауэрлифтинг безопасен, главное — найти грамотного тренера, который научит тебя всему и не будет перегружать, когда это не нужно. По её словам, травмы бывают в любом виде спорта, но грамотный тренер способен их минимизировать.

«80% людей уверены, что в нашем спорте ты обязательно надорвёшься и у тебя не будет шансов забеременеть. Но это говорят те люди, которые не знают, как устроено тело человека. Женщины, которые работают на заводе и таскают без какой-либо физической подготовки детали по 40 кг, рискуют получить опущение матки и другие проблемы со здоровьем. Но мы два раза в год проходим полное медицинское обследование, и если бы у меня было что-то не так, то мне бы наверняка сказали. Причём у многих женщин-пауэрлифтеров по два-три ребёнка», — отмечает Амалия Наам.

Противоположный пол по-разному реагирует на её физические возможности. Обычно незнакомые люди находятся в шоке, увидев, как невысокая девушка поднимает штангу весом 100 кг.

«Ребята, с которыми я в зале занимаюсь, уже знают, на что я способна. Но у меня был опыт, когда я занималась в фитнес-клубе. И вот там началось веселье. Некоторые парни говорили, что я похожа на мужчину. Говорили, что я употребляю какие-то препараты, потому что, по их мнению, девушка не может 100 кг поднять. Некоторые парни, глядя на меня в зале, пытались специально произвести впечатление и брали неоправданно тяжёлые веса», — делится спортсменка.

Группа в соцсети «ВКонтакте» «Федерация пауэрлифтинга России» / Амалия на соревнованиях

«Был такой забавный случай: я пошла переодеваться в раздевалку и слышу, что говорят в мужской раздевалке. Там один парень говорит другому: “Ты видел? Там тёлка 90 кг поднимает! Ты видел, какие у неё грудные? У меня таких нет!” Это было очень приятно», — вспоминает Амалия.

Иногда ради спортивных достижений женщинам приходится идти на определённые жертвы. Так, в прошлом году Амалия развелась с мужем, с которым они были вместе 5 лет. Пара рассталась из-за того, что Амалия всё своё время уделяла спорту и у неё не оставалось сил на домашние дела. Вместо уборки и мытья посуды она предпочитала тренировки.

«Я никогда не прикидывалась слабой, но в последнее время думаю, что иногда это нужно делать, чтобы парни не расслаблялись. Мужчине нужно дать возможность почувствовать себя мужчиной. Если постоянно говорить “я сама, я сама”, то ты всю жизнь будешь делать всё сама. Конечно, не нужно скидывать на мужчину всё», — отмечает тагильчанка.

Амалия говорит, что пауэрлифтинг постоянно помогает ей в повседневной жизни. Во время ремонта спортсменка сама ломала стены, выносила строительный мусор. Говорит, что соседи были в шоке от её физподготовки, когда она попадала им навстречу с тяжёлыми стройматериалами в руках.

Несмотря на высокие результаты в спорте, Амалия не зарабатывает на своих достижениях, так как пауэрлифтинг — это не олимпийский вид спорта. По первому образованию Амалия — ювелир, она училась в Уральском колледже прикладного искусства и дизайна, сейчас девушка получает второе образование в НТГСПИ на факультете спорта и безопасности жизнедеятельности. Также Амалия работает тренером по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту в спортивной школе им. Михалины Лысовой. Девушка преподаёт особенным детям пауэрлифтинг.

«Преподаю детям с умственной отсталостью, с синдромом Дауна, занимаюсь с аутистами. Сначала работать с ними было непривычно и страшно. Но я уже четвёртый год там, поэтому мы прекрасно друг друга понимаем. Иногда они не реагируют, могут с тобой не разговаривать. У меня есть ученик, который всегда молчит. Я помню, он пришёл ко мне на тренировку, а потом просто встал и ушёл в угол. То есть он вообще ни с кем не контактирует. Сначала это меня до истерики доводило. Потом я всё-таки на него надавила. Поняла, что с ним, как и с другими ребятами, нужно общаться простыми фразами и не использовать частицу “не”. Теперь этот мальчик — кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. У меня многие дети — призёры России, много кандидатов в мастера спорта», — поделилась Амалия Наам.

Фото предоставлено Амалией Наам Фото предоставлено Амалией Наам Фото предоставлено Амалией Наам Фото предоставлено Амалией Наам

Глядя на Амалию, сложно сказать, что она может с лёгкостью поднять 100 кг. Девушка любит длинные обтягивающие платья, делает маникюр, ресницы, брови. И тем не менее мечта Амалии — выиграть чемпионат мира по пауэрлифтингу.

Анна Возмилова

В 20 лет у тагильчанки Анны Возмиловой есть два мировых рекорда по пауэрлифтингу. Этим видом спорта девушка занимается с 14 лет. Пришла в спорт, как и Амалия, чтобы похудеть: раньше у Ани были комплексы по поводу фигуры. Но на одной из тренировок её заметил тренер по пауэрлифтингу Сергей Шекуров и предложил заниматься спортом профессионально.

«Моя мама была сильно против, говорила: “Зачем тебе это нужно, перекачаешься”. Боялась, что у меня детей не будет, но я показала ей исследования и смогла её переубедить. Сначала она думала, что я позанимаюсь и брошу. Но потом я начала ездить на соревнования и она поняла, что это серьёзно. Сейчас она привыкла, ездит со мной на соревнования, если не получается приехать, смотрит трансляции. Она мой главный фанат», — делится молодая спортсменка.

До этого тагильчанка ни в каких секциях и кружках не занималась. В приседе у воспитанницы спортшколы «Юность» лучший результат на соревнованиях — 202,5 кг, в жиме — 135,5 кг. Сейчас Анна весит 76 кг. Тренируется пять раз в неделю по 2-3 часа утром.

Международная федерация пауэрлифтинга / Анна Возмилова Международная федерация пауэрлифтинга / Анна Возмилова Международная федерация пауэрлифтинга / Анна Возмилова Международная федерация пауэрлифтинга / Анна Возмилова

«Всегда, когда я говорю название своего спорта, мне говорят: “Не родишь, перекачаешься, станешь страшной мужичкой”. Это стандартное мнение. Даже люди из других видов спорта так думают. Также многие уверены, что если у меня такие результаты, то я обязательно что-то принимаю. Но я четыре раза в год прохожу допинг-контроль, и о чём вообще можно говорить», — уверяет Аня.

Себя Аня называет пауэрлифтершей, она феминистка и считает, что права женщин ущемляют во многих сферах общества (феминизм — движение за полное уравнение женщин в правах с мужчинами и борьбу с сексизмом).

«Мне не нравится, что у нас считается, что женщины должны стирать, убирать, готовить, а мужчины — зарабатывать. Это старые устои. У нас женщины также много работают, но при этом доказано, что зарплаты у женщин ниже, чем у мужчин. Мне не нравится, что считается, что женщины глупые, хуже водят, хотя доказано обратное — что женщины лучше водят. Я за равноправие везде», — считает Анна Возмилова.

По первому образованию Аня — учитель физкультуры. Сейчас она продолжает заочное обучение в НТГСПИ на факультете спорта и безопасности жизнедеятельности. В будущем спортсменка хочет работать в МЧС, а пока девушка подрабатывает инструктором в тренажёрном зале спортивной школы «Юность».

Фото предоставлено Анной Возмиловой Фото предоставлено Анной Возмиловой

«Пауэрлифтинг помогает в жизни: я могу с лёгкостью из магазина сумки донести, папе помочь в огороде, бабушке помогу грядки вскопать. Часто я не прошу кого-то, а делаю всё сама. Спорт воспитал стойкость в некоторых вопросах и дисциплину», — говорит спортсменка.

Пока Аня не хочет переезжать из Нижнего Тагила: здесь у неё тренер, друзья и семья. В ближайшее время она планирует стать мастером спорта международного класса.



Фото предоставлено Амалией Нааам / Амалия и Анна с тренером Сергеем Шекуровым



Удивительно, что, несмотря на стереотипы и постоянные уговоры бросить спорт, девушки продолжили заниматься любимым делом, добившись в пауэрлифтинге больших успехов. Своим примером тагильчанки доказывают: важно заниматься тем, что нравится.