Что взять с собой мобилизованному и как принять происходящее его родственникам: советы юриста и психолога 

После подписания 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным указа о частичной мобилизации жизнь многих тагильчан перевернулась. Люди столкнулись с практическими вопросами: что из вещей и документов взять с собой, какие юридические моменты не оставить без внимания. Также призывники и их родные сегодня переживают серьёзные эмоциональные потрясения, справиться с которыми в одиночку получается не всегда. Журналист АН «Между строк» задал самые важные вопросы о мобилизации и о том, как принять происходящее, адвокату из Нижнего Тагила Игорю Устинову и психологу Муниципальной службы практической психологии Марии Файзуллиной.

Вы получили повестку, что делать?

По словам адвоката Игоря Устинова, если военнообязанному принесли повестку и он поставил свою личную подпись при вручении, то документ считается действительным. Если же повестку положили в почтовый ящик, а призывник не расписался или не заметил документ, то она не имеет юридической силы. В повестке должны быть указаны место и дата явки. Время, отводимое на сборы, устанавливается исходя из сроков формирования воинских частей, куда призывается мобилизованный.

Перед тем как поехать на военные сборы, нужно обязательно пройти медобследование, по возможности вылечить или удалить больные зубы. Затем написать доверенности и завещание, обратиться в банки и МФО с заявлениями о предоставлении кредитных каникул и получить расчёт по месту работы.

Оформить доверенность можно у любого нотариуса и лучше сразу на нескольких близких людей мобилизованного. Сделать это можно без очереди при предъявлении повестки в военкомат.

Что будет, если не явиться в военкомат по повестке?

Уважительными причинами для неявки по повестке в соответствии со ст. 7 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» являются заболевание или увечье, связанные с утратой работоспособности, тяжёлое состояние здоровья близких родственников или участие в их похоронах, а также другие причины, которые будут признаны комиссией или судом уважительными.

О невозможности прибыть в военкомат следует сообщить по телефону, указанному в повестке. Все вышеперечисленные причины всё же не отменяют обязанности явиться в военкомат. Сделать это необходимо сразу же, как только будет такая возможность. Если призывник не может явиться по повестке по причине болезни, ему надо получить свежие справки от врачей, подтверждающие факт заболевания. Людям с хроническими заболеваниями лучше заранее собрать все справки и показаться специалистам, поскольку осмотры на медицинских комиссиях в военкоматах проводятся поверхностно.

Кроме того, неявка граждан в указанные в повестке военного комиссариата место и срок без уважительных причин грозит привлечением к ответственности — предупреждением или штрафом в размере от 500 до 3 тысяч рублей по ст. 21.5 КоАП (п. 1 ст. 7 закона № 53-ФЗ). Также в Уголовном кодексе имеются санкции за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от неё — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет (ст. 328 УК РФ).

Что в первую очередь взять с собой в военкомат?

Документы: паспорт, военный билет, водительское удостоверение, санитарную книжку (при наличии). Их рекомендуют упаковать в герметичные пакеты.

Не более 10 тысяч рублей наличными и кнопочный мобильный телефон. Поскольку телефон могут изъять на хранение, адреса и контакты родных лучше выписать на отдельный лист и заламинировать.

Какие вещи должны быть в рюкзаке мобилизованного?

Набор личной гигиены: зубная щётка, мыло, зубная паста, туалетная бумага, шампунь, стиральный порошок, щётка для чистки обуви, щипцы для ногтей.

Одежда: нижнее бельё, несколько комплектов перчаток, сезонная одежда и обувь, запас шерстяных тёплых носков, стелек, термобельё, свитеры. Обязательно положить с собой шнурки для берцев, флисовую шапку и балаклаву, спальник, запасной вещмешок, полотенце. Военную форму и броню выдадут на месте.

Медикаменты: жгуты, бинты, тампоны для ран, ланцеты, йод и зелёнка, капли от насморка, пластыри, антигистаминные, противопростудные средства, мазь от ожогов, средства от насекомых. Также необходимо взять препараты от давления, головной боли, болей в желудке, персональные лекарства, которые призывник принимает на постоянной основе. Лекарства нужно взять с запасом минимум на три месяца.

Из дополнительных вещей обязательно положить в рюкзак: наручные часы, фонарик, батарейки, защитные очки, блокнот и ручку, простой карандаш, нитки, крем для рук. Также взять с собой сигареты, даже если мобилизованный не курит, зажигалки, охотничьи спички, грелку, походную сидушку, подшлемник или спортивную шапку, мультитул (набор повседневного инструмента, заключённый в одном корпусе).

Что взять из еды?

Консервы, колбасу, сушёное мясо, печенье, сгущёнку, сахар, кофе и чай. Продукты следует собирать из расчёта на три дня, чтобы еды хватило до момента прибытия мобилизованного в воинскую часть. Также можно взять металлические столовые приборы и посуду, котелок, горелку.

Какие льготы положены мобилизованным?

Ускоренное заключение брака.

Бесплатное лечение и реабилитация.

Статус ветерана боевых действий, который позволит получить льготу и пособия наравне с другими военнослужащими. Например, статус ветерана боевых действий предусматривает скидку 50% на оплату ЖКХ, освобождение от уплаты налогов на недвижимое имущество и земельный участок до шести соток, право на дополнительные 15 дней оплачиваемого отпуска, повышенный размер пенсии, а также оплачиваемые государством санаторные путёвки и лекарства.

Бесплатные нотариальные услуги вне очереди.

Какие меры поддержки семьи мобилизованного предусмотрены по закону?

В Госдуме РФ приняли закон, согласно которому заёмщик, призванный на военную службу в рамках частичной мобилизации, может претендовать на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы. При этом, в случае его гибели или получения инвалидности I группы, обязательства по кредиту прекращаются для него и членов его семьи.

Также при гибели мобилизованного государство обязано выплатить семье 5 млн рублей, при ранении — 3 млн рублей.

Как получить отсрочку по кредиту или ипотеке?

Мобилизованные граждане могут обратиться в свой банк за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера по всем видам кредитов и займов. Но надо знать, что банки не обязаны предоставлять такую отсрочку, поскольку закон им это лишь рекомендует. Заявление нужно написать в двух экземплярах, чтобы на втором сотрудник банка поставил отметку о принятии с указанием даты, своей должности, фамилии прописью и подписи. Кроме того, можно приложить справку из военкомата о том, что гражданин мобилизован. Если сам военнообязанный до призыва не успел обратиться в банк, это могут сделать его родственники по нотариальной доверенности.

Если мужа, сына, брата призвали, как жить дальше?

Психолог советует в первую очередь взять ответственность за своё состояние. По словам Марии Файзуллиной, многих женщин поддерживает мысль о детях, а мама в депрессии им точно не нужна. Поэтому во время переломных моментов в жизни важно спасать в первую очередь самого себя, а после — остальных (по мере возможности и при наличии моральных сил).

Практические советы психолога

Не прекращайте заниматься повседневными делами: ходите на работу, водите ребёнка в кружки, гуляйте с собакой, делайте уборку, совершайте привычные домашние дела. Это поможет сохранить ощущение стабильности. Усилием воли направляйте своё внимание и мысли на то, что делаете здесь и сейчас. Это поможет хоть немного разгрузить голову от постоянных мыслей о жизни близкого человека и снизить тревогу.

Ограничьте потребление информации. Читайте один или два проверенных новостных источника. Обязательно подвергайте сомнению всю информацию. Постарайтесь не читать новости перед сном и сразу после пробуждения.

Возвращайтесь из головы в тело. Массаж, баня, спорт, прогулка или фитнес возвращают вас в «здесь и сейчас» и создают ощущение контроля.

Не замыкайтесь в себе, общайтесь с людьми, которые поймут и поддержат. Не пропускайте встречи с друзьями.

Слушайте любимую музыку.

Ведите дневник рефлексии и благодарности. Выписывайте все задевающие вас эмоционально ситуации и навязчивые мысли. Отмечайте хорошее, что произошло за день, и благодарите за мелочи и незначительные приятные ситуации.

Практикуйте телесные и дыхательные практики, медитации. Запишитесь на йогу или найдите каналы с упражнениями на YouTube.

Как объяснить детям, куда делся папа?

Для того чтобы обезопасить детей от стресса, нужно в первую очередь работать над своими эмоциями и чувствами. Психолог Мария Файзуллина замечает, что не стоит скрывать происходящее: дети, как правило, считывают царящие в семье тревогу и напряжение. С маленьким ребёнком не нужно вдаваться в подробности, выплёскивать все чувства. Можно сказать, что папа на какое-то время уехал и что вы будете его ждать. Детям постарше стоит объяснить ситуацию, конкретизировав подробности, но без оценочных суждений и эмоциональной окраски происходящего.