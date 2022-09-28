Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев, участвующих в СВО

Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому заёмщик, призванный на военную службу в рамках частичной мобилизации, может претендовать на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы. При этом, в случае его гибели или получения инвалидности I группы, обязательства по кредиту прекращаются для него и членов его семьи.

Документ был внесён в Госдуму в конце прошлой недели и был существенно доработан. На предоставление кредитных каникул могут претендовать три категории граждан. Первая — лица (в том числе ИП), призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации. Вторая группа — лица, проходящие военную службу в ВС РФ по контракту или служащие в войсках Национальной гвардии при условии их участия в СВО на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Третья группа — добровольцы.

Указанные категории граждан вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора (не позднее 31 декабря 2023 года) обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул. Каникулы могут подразумевать как приостановление выплат, так и уменьшение размера платежей в течение льготного периода. Срок кредитных каникул определит заёмщик, однако он не должен превышать срок военной службы мобилизованного плюс 30 дней. Дата начала льготного периода не может быть установлена ранее 21 сентября 2022 года. Кредитор обязан рассмотреть обращение в течение десяти дней.

Также сегодня стало известно, что Федеральная служба судебных приставов приостановит взыскание долгов с попавших под мобилизацию мужчин.