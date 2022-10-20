Падение с Лисьей горы или фантомное ДТП? Загадочная и трагическая история Сергея из Верхней Салды, который остался никому не нужным инвалидом-колясочником с амнезией после отдыха в Нижнем Тагиле

34-летний житель Верхней Салды Сергей Савицкий прикован к инвалидному креслу и не чувствует своё тело ниже груди, но таким он был не всегда. Летом прошлого года в Нижнем Тагиле при загадочных обстоятельствах мужчина получил серьёзные травмы головы и спины во время отдыха с друзьями на Лисьей горе. Подробностей происшествия Сергей не помнит, также он лишился почти всех воспоминаний о прошлой жизни. Сейчас память мужчины почти полностью восстановилась, но события 6 июня 2021 года он не может вспомнить до сих пор. Журналист АН «Между строк» Максим Сорокин пообщался с Сергеем и попытался разобраться в его загадочной и трагической истории.

Сергей родился в Дегтярске, воспитывался в детском доме вместе с братом. Своих родителей он не знает. После окончания школы выучился на токаря, отслужил в армии. Через некоторое время мужчина познакомился со своей будущей женой, у них родилась дочь. В этом году девочке исполнилось 10 лет. Вскоре семья перебралась в Верхнюю Салду, где Сергей устроился работать на «ВСМПО-Ависма».

6 июня 2021 года Сергей вместе с друзьями приехал в Нижний Тагил, чтобы погулять и отдохнуть. По его словам, уже находясь навеселе, они решили подняться на Лисью гору.

«Если честно, я даже не помню, как оказался в Нижнем Тагиле, вспоминания об этом очень путанные, это сложно объяснить… Помню, что был с товарищами. Дело было рано утром на Лисьей горе. Они остались на вершине, а я решил спуститься. У нас внизу на парковке стояла машина, но до неё я так и не дошёл, очнулся уже в больнице с трубкой в горле, потому что не мог дышать самостоятельно», — рассказал АН «Между строк» Сергей Савицкий.

Прибывшие на место медики «Территориального центра медицины катастроф» по неизвестной причине квалифицировали травмы Сергея как автодорожные. Так, в выписном эпикризе из травматологического отделения ГАУЗ СО СОКБ № 1 (документ имеется в распоряжении редакции) указано, что пострадавший является водителем, получившим травмы в ДТП. При этом, как отметили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в тот день никакой аварии с участием Сергея Савицкого зарегистрировано не было.

«Мне до сих пор непонятно, почему травмы автодорожные. Как мне сказали, меня нашли на горе, вдалеке от дороги, я не был за рулём, у меня даже прав никогда не было», — утверждает Сергей.

Изначально мужчина поступил в ГБ № 1 Нижнего Тагила с черепно-мозговой травмой, переломами позвоночника и грудной клетки. Вскоре из-за тяжёлого состояния его госпитализировали в Екатеринбург.

Очнувшись уже в Екатеринбурге, прикованный к постели мужчина почти ничего не мог рассказать о себе. Постепенно память возвращалась, и он вспомнил, что у него есть жена и ребёнок. Из-за тяжёлого состояния и возникших сопутствующих заболеваний (двухсторонняя пневмония, сепсис, пролежни, COVID-19) Сергей пролежал в больнице более пяти месяцев. Его выписали в канун Нового года, однако идти ему было некуда: жена, с которой они снимали квартиру в Верхней Салде, ушла от него.

«Мне некуда было идти, но мне помог сосед по палате и его семья. Они же помогли решить все организационные вопросы, чтобы оформить социальную помощь и инвалидность I группы. Спасибо им большое за это. Сейчас меня периодически навещает дочка и постоянно спрашивает, когда я встану на ноги, а я только и могу ответить, что скоро», — говорит Сергей.

Как отмечает издание «Правмир», у Сергея есть шанс встать на ноги. Для этого ему нужны занятия с профессиональными реабилитологами. Одноимённый фонд организовал сбор средств на реабилитацию Сергея, в данный момент собрано уже больше половины необходимой суммы.