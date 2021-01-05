Люди, проекты, события: премия «Герои года» по версии АН «Между строк»

Редакция АН «Между строк» продолжает подводить итоги 2020 года. Мы решили взять на себя смелость и организовать свою виртуальную версию премии «Герои года». Выбрали 11 людей и проектов, которые, по нашему мнению, заслужили того, чтобы ещё раз о них вам рассказать.

Номинация «Художник года»

Работы уличного художника Ильи Вьюгова украшают уже несколько зданий Нижнего Тагила. В 2019 году молодой человек расписал фасад дома № 28 по улице Фрунзе, а осенью 2020 года создал граффити-репродукцию известной картины Ивана Воскобойникова «Седой Урал куёт победу». 15-метровое полотно появилось на фасаде дома № 76 по улице Горошникова.

В декабре художник украсил фойе Нового молодёжного театра на Вагонке своей работой «Магическое вдохновение».

Номинация «Проект года»

Креативный кластер «АртРезиденция» по итогам 2020 года признан одним из лучших проектов в России. «АртРезиденция» появилась в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом благодаря поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и реализуется на средства Фонда Президентских грантов при поддержке Агентства Стратегических Инициатив. Творческое пространство было создано на территории демидовского железоделательного завода, основанного в 1726 году. В 2012 году его помещения купил местный бизнесмен Александр Быков. Он мечтал дать старинному заводу вторую жизнь, и руководство центра «Мой бизнес» (представительство СОФПП) в Нижнем Тагиле его в этом стремлении поддержало. В сентябре «АртРезиденция» устроила настоящий культурный праздник «Демидов фест».

Номинация «Музей года»

Там же в Черноисточинске художник-бутафор Нижнетагильского театра кукол Юлия Пиляй вместе с мамой открыла уникальный Музей наличников.Главная задача музея - сохранить уникальные старинные наличники, рассказать об их истории и привлечь интерес людей к уральскому деревянному зодчеству. Всего было собрано 32 экспоната из Черноисточинска и других посёлков Свердловской области. В пространстве планируется проведение выставок, концертов, мастер-классов, лекций и выступления детского театра «Ку-кушка».

Номинация «Бизнес года»

Ещё в начале пандемии коронавируса в России стало понятно, что наше правительство оказалось не готово к такому повороту событий. Из-за резкого повышения спроса в аптеках исчезли даже медицинские маски. И тогда на помощь пришёл малый и средний бизнес. В 2019 году тагильская текстильная фабрика «Арт Паула» шила эксклюзивные платья, а уже весной 2020 года бросила все силы на пошив защитных масок. Крупные партии средств индивидуальной защиты сотрудники предприятия изготавливают по заявкам свердловских властей. В первую очередь маски отправляют на непрерывно действующие предприятия, в том числе относящиеся к пищевой промышленности, и в торговые сети региона. Ещё одна местная компания Chernogorov home, известная производством штор, в период пандемии коронавируса перепрофилировалась на пошив масок.

Номинация «Клип года»

Семья Псарёвых из Нижнего Тагила в 2020 году порадовала нас сразу несколькими видеошедеврами. Их «вирусные» клипы о самоизоляции сестёр Лизы и Вики и их кота Лексуса за считаные сутки набирали в соцсетях АН «Между строк» тысячи лайков. Актуальные тексты популярных песен оказались так понятны и знакомы каждой семье на самоизоляции, плюс профессиональные навыки видеографов Сергея и Ольги Псарёвых не оставляли шансов — оторваться от клипов невозможно.

Номинация «Блогер года»

23-летняя сотрудница тагильской скорой помощи Карина Ланцова в начале 2020 года завела в Instagram блог «Твой знакомый фельдшер», в котором рассказывает о буднях врачей и даёт подписчикам практические советы по сохранению здоровья. За год количество подписчиков у девушки выросло до 2,2 тысячи человек. В апреле Карина стала участницей всероссийского онлайн-проекта художников в поддержку врачей, работающих с людьми в пандемию коронавируса.

Номинация «Общественник года»

Премию «Общественник года» редакция АН «Между строк» присуждает активисту, директору СО АНО «Шаг вперёд» Александру Коченкову, который выступил инициатором создания многофункциональной площадки в Девятом посёлке. Мужчина уже несколько лет проводит в районе фестиваль уличных видов спорта «Цени то, что есть». Спортивный праздник Александр придумал для своей дочери, которая занимается баскетболом. В 2020 году фестиваль уличного спорта прошёл с большим размахом и по нескольким направлениям: футбол, баскетбол, настольный теннис, уличный танец и воркаут. На мероприятие Александр собрал деньги с помощью краудфандингового сбора. Деньги пошли на оплату работы судей, аренду аппаратуры, подарки детям.

Номинация «Вызов года»

В номинации «Вызов года» по праву побеждает 40-летний житель Нижнего Тагила Сергей Москаленко. Последние шесть лет мужчина передвигается в инвалидном кресле. В 2020 году он решил исполнить мечту детства и побывать на море. В начале июля тагильчанин выехал из Нижнего Тагила в сторону Крыма на модернизированном инвалидном кресле. Он поставил на обычное инвалидное кресло, которое выдаёт государство, электропривод. Тагильчанин взял с собой в дорогу палатку, посуду и газовую горелку. В пути останавливался для знакомства с достопримечательностями, на обед и ночлег. До крымского моста Сергей добирался примерно за 45 дней, в Нижний Тагил вернулся только в октябре.

Номинация «Волонтёр года»

Владелец бара «Гора» и диджей Антон Нургалеев решил помочь врачам Нижнего Тагила во время пандемии коронавируса и предоставил личный автомобиль поликлиникам города, чтобы терапевтам было проще добираться до пациентов. По словам Антона, вместе с женой они начали помогать медикам, когда в соцсетях увидели пост о волонтёрах-водителях. Теперь по выходным они развозят педиатров детской поликлиники. Благодаря помощи тагильчан врачи за полдня успевают приехать к 15–20 пациентам.

Номинация «Лидер года»

Водитель тагильской скорой помощи Михаил Смольников возглавил коллектив «неотложки» в борьбе против передачи автопарка службы на аутсорсинг «дочке» Ростеха компании «РТ-Социальная сфера». Мужчина вступил в независимый профсоюз медицинских работников «Действие» и ведёт активную агитацию к протесту как в соцсетях, так и в оффлайне. Несмотря на то, что договор с аутсорсером уже подписан, мужчина надеется на положительный исход противостояния.

Номинация «Политик года»

Премию «Политик года» редакция АН «Между строк» отдаёт экс-кандидату в депутаты Нижнетагильской городской думы, лидеру общественного движения «Тагил за перемены» Надежде Журавлёвой. Её предвыборная кампания стала самой громкой и интересной за последние несколько лет в Нижнем Тагиле. Даже после обидного поражения в голосовании женщина не опустила руки и продолжила общественно-политическую деятельность в качестве «народного депутата».

Бесспорно, «Героями года» стали все медики, которые на передовой сражались и до сих пор сражаются с коронавирусом. Более того, мы считаем, что каждый человек, который не сдался и сопротивлялся суровой реальности 2020 года, может считать себя настоящим героем.