Баскущще выйдет! В режиме онлайн следим за главным событием этой осени — «Демидов-фестом» в Черноисточинске

Если сегодня утром вы проснулись с вопросом «Щё бы такое натворить для полного щастья?» и солнце за окном как-то по-особенному вас манит на улицу, знайте: вас уже заразил вирус (нет, не тот) арт-фестиваля «Демидов-фест» в Черноисточинске. Яркий, колоритный, аутентичный, он надвигается как лавина, и мы бессильны его остановить. Сегодня все там будут, сегодня всё — о нём. Организаторы обещают: нас с вами ждёт самое яркое и насыщенное событие этой золотой осени. Погода уже сделала первый шаг к этому — на улице чудо как хорошо, синоптики наванговали в Черноисточинске сегодня до +18 градусов и ни капли дождя.

Интрига должна быть короткой, мы попробуем сейчас на одном дыхании: в цехах старого Демидовского завода XVIII века в Черноисточинске и на уличных площадках нас ждут 24 вида активностей. В здании — гигантская выставка работ современных художников, сочные концерты музыкантов нон-стоп, мастер-классы известных мастеров, лекторий, колоритный маркет-плейс от 20 мастеров и ремесленников. На улице будем попробовать блюда горнозаводской кухни, затариваться фермерскими продуктами, отправимся на велоквест по Черноисточинску и пройдём краеведческий тест с дополненной реальностью! Не слабо, да?! Хотя лично мы отправились бы туда, если бы нам просто сказали: будут хороводы и «Курара» будет тоже.

Но если у вас вообще никак не получится доехать до Чёрной сегодня, то мы вам во спасение: АН «Между строк» весь день будет вести онлайн. Чтобы начать его и погрузиться в атмосферу, мы с самого утра в редакции меняем букву «Ч» на «Щ» — говорят, что это особенность местного наречия в Черноисточинске, у «щерновлян».

Щёкайте как мы, щёкайте лучше нас и проведите с нами этот баскущщий день!