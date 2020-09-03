Концерты, лекции, квесты и горнозаводская кухня. Организаторы рассказали, какие активности ждут гостей «Демидов-феста» в Черноисточинске

Создатели «АртРезиденции» объявили дату проведения большого культурного праздника «Демидов-фест». Фестиваль состоится в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом, на территории старого демидовского завода, 26 сентября. По словам организаторов, это будет самое крутое и насыщенное событие этой осени.

Гостей ждут не только из Черноисточинска и Нижнего Тагила, но и из других городов области. И всем им будет чем заняться: организаторы готовят 24 вида активности, которые будут проходить в цехах бывшего завода и на улице.

В здании будет большая выставка работ современных художников, концерты музыкантов, мастер-классы известных мастеров, лекции творческих людей и членов Русского географического общества. Также внутри расположится большой маркерт-плейс от 20 мастеров и ремесленников. Имена хедлайнера концерта и художников — участников фестиваля обещают назвать чуть позже.

На улице гости смогут попробовать блюда горнозаводской кухни, купить фермерские продукты, поводить хороводы под народную музыку. Любители спорта смогут пройти велоквест по Черноисточинску, а знатоки истории — краеведческий тест с дополненной реальностью, используя свой смартфон.

«Мы занимаемся подготовкой фестиваля с мая этого года. Очень много сил, энергии, ресурсов и креатива вкладываем в это событие. Мы очень хотим превзойти ожидания наших гостей. Поэтому мы отбираем только самых лучших артистов, художников. Нам приятно, что уже сейчас мы видим много позитивных откликов и интереса к нашей площадке», — говорит руководитель проекта «АртРезиденция» Екатерина Третьякова.

Напомним, 8 августа из-за непростой эпидемиологической ситуации фестиваль прошёл в тестовом режиме. Ограниченное число гостей смогло посетить площадки резиденции, а пользователи соцсетей могли наблюдать за происходящим во время прямых включений. На протяжении всего августа в «АртРезиденции» проходили экскурсии по недавно созданному музею наличников и мастер-классы в мастерской керамиста Елены Прошко.

За это время старый демидовский завод посетили известные гости. Так, актёр, капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков с удовольствием познакомился с действующими экспозициями «АртРезиденции» и признался, что он присматривается к этому месту как к одной из локаций нового фильма со своим участием.

Оценила идею тагильчан и черновлян руководитель проекта «100 городов», Центра городских компетенций, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Татьяна Журавлёва:

«Старому демидовскому заводу в Черноисточнинске скоро исполнится 300 лет. В его истории четыре витка перехода от тяжёлой к лёгкой промышленности. Надо ли говорить о состоянии этого объекта? Тем не менее тагильская команда всего за шесть месяцев создала здесь уникальный и полноценный креативный кластер с якорными действующими резидентами. В “АртРезиденции” расположились мебельное производство, мастерская натуральной косметики на травах, гончарная мастерская, театральная студия, музей и производство наличников. В ближайших планах — открытие хостела и гастрономической точки с местной кухней, а также создание нескольких арт-объектов. Атмосфера на старом заводе просто невероятная! Во многом это связано с подходом команды сберечь аутентичность места — и через проектирование, и через определение ценностей резидентов».

Худрук Нижнетагильского драматического театра заслуженный артист России Игорь Булыгин был впечатлён большим залом на втором этаже, в котором, по его мнению, можно сделать театральную площадку.

«Мне бесконечно понравилось само пространство и местоположение “АртРезиденции”: на стрелке двух потоков реки Чёрной, в здании, которое по уровню нижне пруда. Стены завода демидовских времён тоже производят впечатление. Появление творческих пространств в производственных цехах не ново, но мне понравилось, как создатели уже решили эти пространства. Но больше всего меня поразила увлечённость людей, я почувствовал, что это им дорого, что они занимаются этим не ради денег, а чтобы получился интересный продукт. Черноисточинск сам по себе красив, но появление там некоего творческого пространства, где можно проводить рок-фестивали и слёты бардов, театральные постановки и выставки, где могут быть представлены исконные уральские ремёсла, — это здорово. Думаю, что это место будет пользоваться популярностью у гостей», — заявил Игорь Булыгин.

«Считаю проект “АртРезиденция”, получивший старт в посёлке Черноисточинск, новым механизмом повышения инвестиционной привлекательности Горноуральского городского округа. Уже сегодняшний этап проекта демонстрирует, как взаимодействие бизнеса с государственной структурой поддержки предпринимательства, муниципальной властью позволяет расширить возможности нашего округа, быть интересными для населения и бизнес-сообщества. Верю, что мероприятия, проводимые в рамках проекта “АртРезиденция”, привлекут новые идеи и новых предпринимателей на территорию округа и непременно будут полезными для жителей и гостей округа», — уверен глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.

Проект «АртРезиденция» стал одним из финалистов отбора в акселератор программы «100 городских лидеров — 2020». В нём приняли участие заявки из 200 населённых пунктов страны. Программа, проходящая под эгидой Агентства стратегических инициатив и госкорпорации «Росатом», рассчитана на пять лет и включает в себя акселератор городских проектов, работу с наставниками и экспертами, а также краудсорсинговую платформу для поиска решений и получения предложений. Тагильская инициативная группа прошла обучение и подготовила проект создания общественного культурного пространства, которое поможет творческим людям развить или запустить собственный бизнес.