На построенной по нацпроекту спортивной площадке в Нижнем Тагиле прошёл детский фестиваль

Накануне в Девятом посёлке Нижнего Тагила прошёл третий фестиваль уличного спорта. В событии приняли участие десятки маленьких спортсменов и танцоров. А организовал детский спортивный праздник житель посёлка, общественник, директор СО АНО «Шаг вперёд» Александр Коченков.

Фестиваль «Цени то, что есть» Коченков придумал для своей дочери, которая занимается баскетболом. В этом году фестиваль уличного спорта прошёл с большим размахом и по нескольким направлениям: футбол, баскетбол, настольный теннис, уличный танец и воркаут. На мероприятие Александр собрал деньги с помощью краудфандингового сбора. Деньги пошли на оплату работы судей, аренду аппаратуры, подарки детям. По словам Александра, без помощи тагильчан, спонсоров и администрации праздника бы не было.

Впервые соревнования прошли на новой спортивной площадке, которая была построена по нацпроекту «Жильё и городская среда». Благодаря инициативе Александра Коченкова в Девятом посёлке появились площадки для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол, уличные тренажёры, игровые зоны для малышей, открытая сцена, оборудованная подъёмником для инвалидной коляски.

«Фестиваль прошёл отлично, правда изначально всё было все запланировано иначе, более масштабно, но из-за пандемии пришлось сократить количество участников, развести по времени команды и награждения ребят. Планы проводить фестиваль дальше есть, есть идеи на следующий год, но раскрывать их пока не могу», — рассказал «Афише МС» Александр Коченков.

В церемонии награждения победителей фестиваля приняли участие глава города Владислав Пинаев, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев и депутат Госдумы Алексей Балыбердин.