В Нижнем Тагиле фабрика по пошиву брендированной одежды перепрофилировалась и теперь изготавливает более 7000 защитных масок в день

В 2019 году тагильская текстильная фабрика «Арт Паула» шила эксклюзивные платья, а этой весной бросила арсенал своих сил на пошив защитных масок. Крупные партии средств индивидуальной защиты сотрудники предприятия изготавливают по заявкам свердловских властей. В первую очередь маски отправляют на непрерывно действующие предприятия, в том числе относящиеся к пищевой промышленности, и в торговые сети региона.

«Поскольку мы очень тесно работаем с нашим областным министерством промышленности и науки, оно вышло на нас с запросом на пошив защитных масок, — рассказала АН “Между строк” директор фабрики Светлана Мысовских. — Но мы сами непрерывно мониторили ситуацию, которая происходит в мире, стране, области, поэтому начали шить средства индивидуальной защиты ещё раньше. У нас есть заказчики из соседних государств, они к нам также обращались с этим вопросом».

Чтобы переключиться на пошив масок, компании пришлось найти и привлечь к работе дополнительных сотрудников.

«Оборудование мы использовали всё своё, имеющееся. Потребовались швеи для срочной работы, вспомогательный персонал (работники без квалификации). Сейчас на фабрике порядка 30 швей, работают две-три смены. У нас изготавливают две модели масок. Многоразовые маски простой формы, их делают от 4000 до 7000 в день. Есть брендированные маски, имеющие анатомический, более эстетический, приятный вид. Их берут для руководящего состава или сотрудников, которые работают напрямую с клиентами. Такие маски изготавливаются под заказ, поэтому их количество всегда разное. Цены доступные. В Тагиле и соседних городах региона мы распространяем маски через сети гипермаркетов. В сети магазинов “Тагильское пиво” их продают без наценки», — говорит Светлана Мысовских.

На фабрике отмечают, что перепрофилироваться решили не только ради сохранения бизнеса, но и для помощи тем организациям, которым сегодня сложно найти и закупить большие объёмы качественных защитных многоразовых масок по приемлемым ценам.

«Здесь идёт 50 на 50. Наполовину это для нас, конечно, социальный проект. Но также это способ сохранить рабочий коллектив, поддержать их и работой, и материально. То есть перепрофилирование помогло нам выжить и остаться полезными людям. Фабрика принимает на срочную работу швей. Сейчас мы продолжаем работать и верим, что дальше всё будет хорошо», — говорит директор предприятия.

При этом на предприятии продолжается работа по основным направлениям, пусть и не в таком объёме, как прежде. Это интерьерный текстиль с печатью («Арт Паула» является участником программы «Школа ремонта» на ТНТ) и пошив брендированной одежды (спортивной, промо), эксклюзивных платьев (среди заказчиков — центр «Мой бизнес» и участницы конкурса «Краса ЕВРАЗа»). Специалисты компании, как правило, сначала проектируют будущее изделие, а затем полностью изготавливают его (вплоть до крашения ткани).

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».