Общественница из Нижнего Тагила Надежда Журавлёва открыла «Электронную приёмную народного депутата»

Экс-кандидат в депутаты городской думы Нижнего Тагила и лидер общественного движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва открыла личную электронную приёмную для помощи горожанам. По словам общественницы, идея создать сервис «Электронная приёмная народного депутата» пришла ей в октябре, через месяц после довыборов в НТГД.

«Ко мне в личные сообщения обратился житель посёлка Кирпичный, — пояснила Журавлёва АН “Между строк”. — Он подумал, что я стала депутатом, и попросил отремонтировать дорогу. Я ответила, что депутатом стал Долгоруков, но всё же я могу помочь составить обращение к депутату. Так я и поступила, написала от лица жителя обращение. Да и Долгоруков после выборов только собачек своих постить в Instagram может, а никакой деятельности нет. Вот и решили, что сайт будет помогать налаживать контакт с тагильчанами. Я сейчас такой же простой житель, как и все, и возможности у меня только те, что дают законы».

Напомним, всего в довыборах в гордуму Нижнего Тагила по 10-му избирательному округу в сентябре 2020 года приняли участие 2120 человек, или 11,3% от общего количества зарегистрированных избирателей (до этого самая минимальная явка на довыборах составляла 16,08%). За представителя партии «Единая Россия» проголосовали 870 человек, или 41,04%. На втором месте оказалась выдвиженец от партии «Яблоко», лидер ОД «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва. Ей отдали свои голоса 515 избирателей, что составляет 24,29%. Лидер тагильской ячейки КПРФ Михаил Бояркин набрал 281 голос, или 13,25%. Сергей Шамшуров от «Справедливой России» занял четвёртое место с результатом 219 голосов (10,33%). За самовыдвиженца Сергея Бердникова проголосовали 136 человек (6,42%), а представителю ЛДПР Сергею Бурлаю доверили свои голоса всего 52 избирателя (2,45%).