Тагильский художник Илья Вьюгов создал огромное граффити в фойе Молодёжного театра

Фойе Нового Молодёжного театра в Нижнем Тагиле украсила работа известного тагильского художника-граффитиста Ильи Вьюгова. Огромная картина размером 4 на 11 метров растянулась между двух дверей в зрительный зал. Проект райтер и его помощники-волонтёры реализовали за 50 часов.

Как рассказал 23-летний Илья Вьюгов «Афише МС», с коллективом Молодёжного театра на Вагонке он познакомился осенью 2019 года. Артист Сергей Трёкин написал ему в соцсетях и предложил сделать совместный арт-проект, но тогда не было понимания, что расписывать, где брать материалы. После совместной встречи с артистами и директором Наталией Мозжаковой у художника родилась идея создать мурал — огромное изображение на стене здания или внутри помещения — именно в театральном фойе.

«Средств на реализацию задумки не было. До весны этого года я несколько раз обращался в администрацию города, в управление культуры, но меня как-то игнорировали. Пытался найти инвесторов и в других сферах, но безуспешно — видимо, по причине пандемии. Сезон 2020 года выдался для меня продуктивным. Мы работали над разными проектами с начала февраля, заказов было много, поэтому я решил делать проект с театром самостоятельно, без чьей-либо помощи со стороны», — рассказывает Илья.

У художника был строгий дедлайн — до 22 декабря (день премьеры новогоднего спектакля «Снегурушка»). Вместе с тремя волонтёрами Илья расписал стену за 50 часов. Процесс усложняла высота — мурал писали на высоте от 2,5 до 6 метров. На картину художник потратил десятки литров акрила и несколько паков с аэрозолем.

«Я очень люблю театр, мне мама привила любовь к нему с детства. Сильно мотивировало то, что эта работа кому-то действительно нужна: и работникам театра, и зрителям, и культурной жизни города в целом. В этом есть смысл. Субъективно меня, как художника, мотивировали в проекте крутая культурная площадка, большой объект, свобода творчества. Театр предоставил мне площадку, необходимое оборудование, трансфер, нужный инструмент и отличных людей в помощь. Спасибо театру за это. Я рад, что в Тагиле возможно реализовывать столь крупные интересные и профессиональные задумки. Скажу, что это не последний за зиму культурный проект с нашей стороны, мы с друзьями припасли краски ещё на 2-3 объекта подобного масштаба. Ведём согласование с площадками», — интригует молодой художник.

Мурал в театральном фойе называется «Магическое вдохновение». Он посвящён теме взаимодействия зрителя и артиста через яркие эмоции и тонкие образы. До конца новогодней программы работу Вьюгова будет закрывать большая украшенная ёлка, но уже после праздников зрители театра смогут насладиться муралом во всей красе.