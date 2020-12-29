В Нижнем Тагиле прошёл несанкционированный «народный сход» против передачи скорой помощи на аутсорсинг

Около 30 человек пришли сегодня на Театральную площадь, чтобы высказать своё несогласие с переводом автопарка тагильской станции скорой помощи на аутсорс. Начало несанкционированной акции было запланировано на 11:00, и к этому времени в районе администрации города курсировали несколько полицейских патрулей.
Ближе к 11 часам у ледяной фигуры Дядьки Черномора собралось около 30 человек без плакатов и лозунгов. Сотрудники полиции обступили группу, но никакой активности не проявляли. После люди разбились на компании, а один из водителей неотложки и член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников дал комментарий СМИ.
Основной мыслью сотрудника скорой было то, что с переводом автопарка службы на аутсорсинг водители будут социально не защищены. Также Михаил отметил, что автопарк тагильской станции не нуждается в обновлении, как об этом неоднократно заявлял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Немного пообщавшись между собой, люди начали расходиться. «Народный сход» продлился около 40 минут. Каких-либо нарушений порядка зафиксировано не было.
- На сайте rusprofile.ru появилась информация, что контракт «РТ-Социальная сфера» с Нижнетагильской станцией скорой помощи подписан 22 декабря.
- Автомобили скорой помощи Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа с февраля 2021 года на 3 года будут переданы на аутсорсинг частной компании.
- Цена тендера составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания «РТ-Социальная сфера» обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов.
- Персонал скорой помощи, включая медработников, крайне негативно отнёсся к предстоящим изменениям. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка, наоборот, вырастет.