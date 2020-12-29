В Нижнем Тагиле прошёл несанкционированный «народный сход» против передачи скорой помощи на аутсорсинг

Около 30 человек пришли сегодня на Театральную площадь, чтобы высказать своё несогласие с переводом автопарка тагильской станции скорой помощи на аутсорс. Начало несанкционированной акции было запланировано на 11:00, и к этому времени в районе администрации города курсировали несколько полицейских патрулей.

Ближе к 11 часам у ледяной фигуры Дядьки Черномора собралось около 30 человек без плакатов и лозунгов. Сотрудники полиции обступили группу, но никакой активности не проявляли. После люди разбились на компании, а один из водителей неотложки и член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников дал комментарий СМИ.

Основной мыслью сотрудника скорой было то, что с переводом автопарка службы на аутсорсинг водители будут социально не защищены. Также Михаил отметил, что автопарк тагильской станции не нуждается в обновлении, как об этом неоднократно заявлял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Немного пообщавшись между собой, люди начали расходиться. «Народный сход» продлился около 40 минут. Каких-либо нарушений порядка зафиксировано не было.