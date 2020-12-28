Работники скорой помощи Нижнего Тагила выйдут на несогласованный митинг против перевода службы на аутсорсинг

Сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила готовятся к несанкционированному митингу против перевода автопарка службы на аутсорсинг. Протестная акция должна пройти 29 декабря в 11:00 на Театральной площади. Такая информация появилась накануне в одном из анонимных телеграм-каналов. Один из водителей неотложки, член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников косвенно её подтвердил.

«Я, во всяком случае, пойду», — заявил сотрудник скорой, не уточнив, сколько всего человек планирует принять участие в митинге.