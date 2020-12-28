Работники скорой помощи Нижнего Тагила выйдут на несогласованный митинг против перевода службы на аутсорсинг

28.12.2020 08:57
Сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила готовятся к несанкционированному митингу против перевода автопарка службы на аутсорсинг. Протестная акция должна пройти 29 декабря в 11:00 на Театральной площади. Такая информация появилась накануне в одном из анонимных телеграм-каналов. Один из водителей неотложки, член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников косвенно её подтвердил.
«Я, во всяком случае, пойду», — заявил сотрудник скорой, не уточнив, сколько всего человек планирует принять участие в митинге.
- На сайте rusprofile.ru появилась информация, что контракт «РТ-Социальная сфера» с Нижнетагильской станцией скорой помощи подписан 22 декабря.
- Автомобили скорой помощи Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа с февраля 2021 года на 3 года будут переданы на аутсорсинг частной компании.
- Цена тендера составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания «РТ-Социальная сфера» обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов.
- Персонал скорой помощи, включая медработников, крайне негативно отнёсся к предстоящим изменениям. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка, наоборот, вырастет.