Владелец бара «Гора» Антон Нургалеев вступил в ряды волонтёров и начал развозить врачей Нижнего Тагила на вызовы на личном автомобиле

Владелец бара «Гора» и диджей Антон Нургалеев решил помочь врачам Нижнего Тагила во время пандемии коронавируса и предоставил личный автомобиль поликлиникам города, чтобы терапевтам было проще добираться до пациентов.

По словам Антона, вместе с женой они начали помогать медикам несколько недель назад, когда в соцсетях увидели пост о волонтёрах-водителях. Теперь по выходным они развозят педиатров детской поликлиники. Благодаря помощи тагильчан врачи за полдня успевают приехать к 15–20 пациентам.

«Если бы я был без машины и ребёнок бы у меня заболел, с температурой, я бы точно так же вызывал врача. Если бы я ждал до вечера, я бы сам с ума сошёл от волнения, от переживания за ребёнка своего», — говорит мужчина корреспондентам ТРК «Телекон».

В поликлинике, которой помогает волонтёр, есть один автомобиль, на нём в первую очередь передвигается ковидная бригада. Она работает до 4 часов дня, поэтому участковый врач отправиться на вызовы может только поздно вечером, когда свободна машина.

«В отделении у нас 13 педиатрических участков, они территориально очень большую протяжённость имеют, поэтому мы испытываем большие сложности в работе. Наряду с новой коронавирусной идёт и обычный подъём ОРВИ, и машины нам очень нужны», — делится заведующая педиатрическим отделением № 4 детской городской больницы Галина Фролова.