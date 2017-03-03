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03 Мар 2017 18:08 | Метки: Новости Нижнего Тагила

«В окружении Абдулкадырова завелась гадюка». Свердловский главк прокомментировал слухи об отставке начальника тагильской полиции

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых опроверг факт сокрытия начальником тагильской полиции ДТП на служебном автомобиле. Ранее агентство Ura.ru со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в ночь с 21 на 22 февраля полковник Ибрагим Абдулкадыров попал в аварию на служебной Toyota Highlander, скрыл факт ДТП от начальства, а после начала проверки пытался «свалить» вину на прапорщика, который якобы находился в машине на пассажирском сидении.

«Никто ДТП не скрывал и не пытается этого делать сейчас, – заявил АН “Между строк” Горелых. – В системе МВД России на современном этапе такое практически невозможно. Полковник Абдулкадыров лично сам проинформировал о случившемся руководство территориального ОВД, на чьей территории произошло столкновение, указал координаты и попросил направить наряд ГИБДД. Что и было сделано. Как сообщили мне в ДПС Невьянска, чьи сотрудники выезжали на аварию, и подтвердили в кадровой службе Главка, за рулём служебной машины полиции находился водитель начальника, а не он сам. Люди, к счастью, в ДТП не пострадали, транспортные средства – иномарка и грузовик – получили различные механические повреждения. Но некоторые непрофессиональные стукачи явно перестарались в погоне за мнимой сенсацией. Добавив к одному факту правды несколько лживых».

Кроме того, портал Ura.ru напомнил о том, что после прошлой аварии с участием Абдулкадырова уволился его водитель. Издание со ссылкой на анонимный источник сообщило, что тогда начальник тагильской полиции мог сам быть за рулём, а после вынудил своего шофёра взять вину на себя.

«Правда и то, что это не первая авария со служебным автомобилем руководства полиции Нижнего Тагила, – пояснил АН “Между строк” Валерий Горелых. – В предыдущий раз водитель, а не сам полковник, разбил фару. Как пояснили мне в УВД Нижнего Тагила, из органов внутренних дел он уволился сам по семейным обстоятельствам, а не по отрицательным мотивам. А кто в нашей жизни может гарантировать, что не попадёт в такую историю?»

Также Горелых прокомментировал сведения о возможных кадровых перестановках в ММУ МВД «Нижнетагильское». По данным СМИ, после отпуска Абдулкадыров покинет свою должность, а его место займёт Павел Пайцев, сейчас возглавляющий отделение Верхней Салды.

«Мои подчинённые из пресс-службы ГУ МВД области и я лично всевозможные слухи не комментируем, – заявил пресс-секретарь свердловского МВД. – О таких вещах мы говорим исключительно тогда, когда начальник ГУ МВД области генерал Бородин подпишет соответствующий приказ. Но то, что полковник Абдулкадыров собирается в очередной плановый отпуск, это не информационная утка. Всё остальное может означать лишь то, что, на мой взгляд, в близком окружении Абдулкадырова явно завелась гадюка, крот или что-то в этом духе».

Агентство новостей «Между строк»

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