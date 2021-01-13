В Нижнем Тагиле автомобиль скорой помощи врезался в легковушку (ВИДЕО)

Вечером 12 января на перекрёстке улиц Пархоменко и Газетной произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. По данным ГИБДД Нижнего Тагила, 45-летний водитель ВАЗ-2104 двигался по Газетной в сторону проспекта Мира, когда на перекрёстке в него с правой стороны врезалась неотложка, ехавшая без спецсигналов. В результате удара скорую развернуло почти на 360 градусов. В ДТП никто не пострадал.

В отделе пропаганды ГИБДД ИА «Все новости» уточнили, что скорая ехала на ДТП, которое ранее произошло на улице Серова.