Происшествия

В Нижнем Тагиле автомобиль скорой помощи врезался в легковушку (ВИДЕО)

13.01.2021 13:55
В Нижнем Тагиле автомобиль скорой помощи врезался в легковушку (ВИДЕО)

Вечером 12 января на перекрёстке улиц Пархоменко и Газетной произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. По данным ГИБДД Нижнего Тагила, 45-летний водитель ВАЗ-2104 двигался по Газетной в сторону проспекта Мира, когда на перекрёстке в него с правой стороны врезалась неотложка, ехавшая без спецсигналов. В результате удара скорую развернуло почти на 360 градусов. В ДТП никто не пострадал.  

В отделе пропаганды ГИБДД ИА «Все новости» уточнили, что скорая ехала на ДТП, которое ранее произошло на улице Серова. 

Видео: «Сети Тагила»
Фото: 
«Инцидент Нижний Тагил»
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