В мэрии Нижнего Тагила прокомментировали объявление о продаже смотровой башни на Лисьей горе

В конце декабря 2020 года на сайте бесплатных объявлений «Юла» появился пост о продаже смотровой башни на Лисьей горе в Нижнем Тагиле. Автор объявления поясняет, что аукцион начнётся 1 марта 2021 года и продлится месяц. Начальная стоимость объекта составила 85 млн рублей.

«Будущий собственник может вносить изменения, либо застраивать, что захочет на этом месте. К объекту прилагается близлежащая территория. Место считается достопримечательностью, (Лисья гора) соответственно можно построить как свой коттедж с панорамным видом на город, так и объект заработка от туристов. Запись на торги на сайте администрации Нижнего Тагила», — пишет автор объявления, некий Дима Ф. (пунктуация автора сохранена).

После того как запись опубликовали в сообществе «Типичный тагильчанин», многие горожане серьёзно отнеслись к этой информации и возмутились желанием местных властей продать городскую достопримечательность.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила со ссылкой на МКУ «Горнозаводской Урал» и Службу заказчика городского хозяйства АН «Между строк» заявили, что продажа объекта не запланирована.