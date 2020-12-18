В ближайшее время начнётся разработка проекта по рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда 

ООО «Уралгеопроект» в ближайшее время начнёт разрабатывать проект по рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда. Об этом начальник отдела по экологии и природопользованию в мэрии Алексей Сергеев сообщил депутатам думской комиссии по горхозяйству. Он отметил, что ранее эта же компания проводила предпроектные работы.

«Это известная организация, она проводит очень много работ по рекультивации. Мы полагаем, что проект будет очень хорошим и достойным», – отметил на заседании Алексей Сергеев.

Ранее в «Водоканале-НТ» сообщали, что проект по рекультивации шламонакопителя должен быть готов через пять месяцев после заключения договора. Предприятие уже демонтировало недействующую сливную трубу. В действующей технологии шламонакопитель на Черноисточинском гидроузле Водоканал-НТ» перестал использовать с 15 ноября 2018 года. Теперь предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки.