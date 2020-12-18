В ближайшее время начнётся разработка проекта по рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда 

ООО «Уралгеопроект» в ближайшее время начнёт разрабатывать проект по рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда. Об этом начальник отдела по экологии и природопользованию в мэрии Алексей Сергеев сообщил депутатам думской комиссии по горхозяйству. Он отметил, что ранее эта же компания проводила предпроектные работы.
«Это известная организация, она проводит очень много работ по рекультивации. Мы полагаем, что проект будет очень хорошим и достойным», – отметил на заседании Алексей Сергеев.
Ранее в «Водоканале-НТ» сообщали, что проект по рекультивации шламонакопителя должен быть готов через пять месяцев после заключения договора. Предприятие уже демонтировало недействующую сливную трубу. В действующей технологии шламонакопитель на Черноисточинском гидроузле Водоканал-НТ» перестал использовать с 15 ноября 2018 года. Теперь предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки.
- В декабре Минприроды Свердловской области подписало с муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой» полумилллиардный госконтракт на выполнение работ по очистке от донных отложений ложа Черноисточинского водоёма. Пруд с каждым годом всё больше мелеет, а в летнее время в нём размножаются токсичные водоросли, из-за которых гибнет рыба. При этом он является источником питьевого водоснабжения жителей Нижнего Тагила и пригорода.
- Сегодня совместно с тагильской мэрией и «Водоканалом-НТ» в регионе реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. В свердловском Минприроды считают, что проведённые «Водоканалом-НТ» и властями мероприятия уже положительно повлияли на качество воды в прудах.
- До 1 сентября 2021 года должен быть готов проект строительства и реконструкции станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске. Московская компания презентовала мэрии Нижнего Тагила и областным чиновникам три варианта очистки Черноисточинского пруда. Выбрали самый дорогой — за 5 млрд рублей. Общественники считают, что данная сумма завышена. Кроме того, необходимо применение биологической очистки вод Черноисточинского водохранилища.