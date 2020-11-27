Областные и тагильские чиновники выбрали самый дорогой вариант очистки Черноисточинского пруда — за 5 млрд рублей

Чиновники тагильской мэрии и свердловского правительства определились с вариантом очистки воды, которая будет применяться при строительстве станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске. Им стал метод очистки самопромывными песчаными фильтрами непрерывного действия с предварительным озонированием. Это самый дорогой вариант из тех трёх, что ранее предлагала к рассмотрению московская компания «Комплексные проекты в экологии и энергетике». За использование схемы в течение 10 лет придётся выложить 5,4 млрд рублей. За эти деньги она должна значительно улучшить качество питьевой воды, бегущей из кранов жителей Гальянки, Вагонки и пригорода.

Совещание в облправительстве по выбору технологии водоподготовки на станции «Южная» проходило сегодня, 27 ноября, в режиме видеоконференции. В нём приняли участие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, замминистра энергетики и ЖКХ Алексей Рубцов, гендиректор АО «Водоканал Свердловской области» Андрей Пипко, представители министерства природных ресурсов и экологии, а также специалисты Роспотребнадзора и проектировщики. Они решили, что технология с использованием самопромывных фильтров с предварительным озонированием является самой высокотехнологичной и эффективной. Кроме того, она соответствует требованиям, указанным в техзадании к проектированию станции, отметили в пресс-службе тагильской мэрии.

«Работа над проектом идёт в плановом режиме. Совместно с правительством Свердловской области мы планируем завершить подготовительный этап, чтобы выйти на стадию подготовки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы», — сказал Владислав Пинаев.

Замминистра энергетики и ЖКХ Алексей Рубцов в свою очередь отметил, что в регионе в рамках нацпроекта «Чистая вода» реализуется уже три проекта.

«Предварительно любой такой проект направляется в Минстрой РФ и проходит оценку, в том числе интегральную оценку, где учитывается совокупность различных показателей», — рассказал он, добавив, что для получения положительной оценки проекту необходимо набрать минимум 80 баллов.

В ближайшее время будет подсчитан прогнозный размер тарифа на воду. При использовании выбранного варианта очистки воды платить за воду придётся больше.

Ежегодно вода в пруду «зеленеет», из-за размножения токсичных водорослей гибнет рыба, а из кранов тагильчан бежит вода с неприятным запахом. С 15 ноября 2018 года «Водоканал-НТ» перестал использовать шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле и теперь предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Но местные общественники по-прежнему продолжают обвинять «Водоканал-НТ» в загрязнении водоёма, а также других объектов. Недавно они также заявили, что предприятие сливает нечистоты в ручей Безымянный, который впадает в реку Чёрную в Черноисточинске. Природоохранная прокуратура уже провела соответствующую проверку, а «Водоканал-НТ» предпринял необходимые меры для устранения выявленных нарушений. В частности, его сотрудники «ликвидировали излив сточных вод с Черноисточинского гидроузла» в запрещённое для этого место. Лица, допустившие его, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Излив на особо охраняемую территорию произошёл в результате повреждения коллектора, который отводил стоки от многоквартирного дома в посёлке.