В Нижнем Тагиле очищать Черноисточинский пруд от донных отложений почти за полмиллиарда рублей будет местная компания

Очищать от донных отложений Черноисточинский пруд, который является источником питьевого водоснабжения для жителей Нижнего Тагила и пригорода, будет местная компания — МУП «Тагилдорстрой».

Предприятие получило контракт с Минприроды Свердловской области по итогам конкурса, объявленного на сайте госзакупок. Его заявка стала единственной и соответствовала всем необходимым требованиям. «Тагилдорстрой» должен будет начать очистку пруда от донных отложений сразу после заключения госконтракта. Все работы необходимо завершить до 20 октября 2023 года. За них подрядчику заплатят почти 441,2 млн рублей.

В 2020 году планируется выполнить подготовительные работы по очистке от донных отложений ложа Черноисточинского водохранилища. В 2021 году начнётся приведение в порядок первого участка — в районе впадения реки Чауж и Ушковской канавы. В 2022 году эти работы закончатся. В 2023 году будет проведена очистка второго участка — в районе шламонакопителя. Площадь всей обрабатываемой территории составит 84,6 га, а объём вынимаемых донных отложений — 500 тысяч кубических метров. Также подрядчику необходимо будет рекультивировать земельные участки.

В Минприроды надеются, что эти меры позволят улучшить экологическое и гидробиологическое состояния водоёма, а также повысить качество водоснабжения тагильчан.