В Нижнем Тагиле полностью очистят шламонакопитель позеленевшего Черноисточинского пруда и восстановят земли под ним

В Нижнем Тагиле готовятся к рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда, который является источником питьевого водоснабжения для жителей Гальянки, Вагонки и пригорода. Его полностью очистят, а земли под ним восстановят. Уже завершились необходимые предпроектные работы, рассказали АН «Между строк» в «Водоканале-НТ».

«Завершились предпроектные работы по рекультивации шламонакопителя. “Водоканал” получил отчёт и рекомендации по использованию осадка, находящегося в шламонакопителе, в качестве составляющего материала для безопасной рекультивации. В настоящее время “Водоканал-НТ” на основании полученных документов формирует техническое задание на выполнение проекта рекультивации», — уточнили на предприятии.

Сегодня тагильский общественник Рамиль Хакимов выложил в соцсетях фотографии вновь позеленевшего Черноисточинского пруда. Сине-зелёные водоросли развиваются в водоёме ежегодно из-за слабой проточности воды. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду в прошлые годы массово гибла рыба. В этом году таких случаев не было зафиксировано. Пруд, несмотря на сильную жару, сильно не цвёл. На это повлияло в числе прочего то, что «Водоканал-НТ» с 15 ноября 2018 года перестал использовать шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле. Теперь предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Чистить шламонакопитель, напомним, начали только после прихода на «Водоканал-НТ» нового руководства, менее 10 лет назад, при этом функционирует он с 1971 года. В 2018 году сотрудники предприятия вывезли из шламонакопителя в Черноисточинске 10 тысяч тонн отходов, в 2019 году — ещё более 6 тысяч тонн.

На прошлой неделе правительство РФ, наконец, утвердило программу реабилитации Черноисточинского пруда и выделило первый транш на реализацию проекта в размере 4 млн рублей. Это позволит провести конкурс по определению компании-подрядчика. Всего в ближайшие четыре года на оздоровление водоёма в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» планируется направить почти 450 млн рублей. Деньги выделят в том числе благодаря усилиям свердловского губернатора Евгения Куйвашева и Минприроды.

Напомним, сегодня совместно с тагильской мэрией и «Водоканалом-НТ» в регионе реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. В рамках него уже отремонтированы ограждающая дамба и гидротехническое сооружение, сделан проект для строительства ливневых очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых вод посёлка Черноисточинск. Сейчас ведётся разработка проекта строительства станции подготовки питьевой воды «Южная» в Черноисточинске. Этим занимается компания из Санкт-Петербурга ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология». Проект строительства и реконструкции станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске должен быть готов до 1 сентября 2021 года. После этого его предстоит защитить в правительстве Свердловской области для получения денег на строительство в рамках федерального проекта «Чистая вода». Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2022–2024 годы.