Правительство РФ утвердило программу реабилитации Черноисточинского пруда и выделило первый транш на реализацию проекта

Федеральные власти утвердили программу по реабилитации Черноисточинского пруда и уже перевели в бюджет Свердловской области первый транш, чтобы запустить проект. Об этом АН «Между строк» рассказал депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.

«Пришло подтверждение, что документы по программе реабилитации Черноисточинского водохранилища, которые так долго согласовывались, утверждены федеральным правительством и первый транш в размере 4 миллионов рублей уже поступил в региональный бюджет. Это позволит в 2020 году Минприроды Свердловской области провести определённые конкурсные процедуры, определить исполнителя работ и с 2021 года приступить непосредственно к самой очистке водоёма. Сама программа утверждена в полном объёме, как мы и добивались, это порядка 448 миллионов рублей. Она расписана до 2023 года», — заявил депутат.

По словам парламентария, новый транш поступит уже в следующем году. Согласно ответу министра финансов РФ Антона Силуянова, в 2021 году будет выделено ещё 148,8 млн рублей, в 2022 и 2023 годах — по 147,8 млн рублей.

Напомним, в последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. Сегодня совместно с тагильской мэрией и «Водоканалом-НТ» в регионе реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. Сейчас ведётся разработка проекта строительства станции подготовки питьевой воды «Южная» в Черноисточинске. Этим занимается компания из Санкт-Петербурга ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология». Проект строительства и реконструкции станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске должен быть готов до 1 сентября 2021 года. После этого его предстоит защитить в правительстве Свердловской области для получения денег на строительство в рамках федерального проекта «Чистая вода». Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2022–2024 годы.