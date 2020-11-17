Московская компания предложила мэрии Нижнего Тагила три варианта очистки Черноисточинского пруда. Цена вопроса — 5 миллиардов рублей

Московская компания «Комплексные проекты в экологии и энергетике» предложила тагильской мэрии три варианта очистки воды, которые можно применить при строительстве станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл совещание с проектантами в формате видеоконференции. Предполагается, что использование одной из них позволит значительно улучшить качество питьевой воды, бегущей из кранов жителей Гальянки, Вагонки и Пригорода.

Пилотные испытания технологии уже проведены. По их итогам было предложено использовать отстойники и сорбционно-осветительные фильтры или самопромывные песчаные фильтры непрерывного действия. Каждая технологическая схема требует более 300 млн рублей производственных затрат в год. За 10 лет за применение той или иной схемы придётся выложить от 4,7 млрд до 5,4 млрд рублей.

При разработке схем был учтён опыт екатеринбургского МУП «Водоканал» по удалению марганца из воды, получаемой из поверхностных источников, с помощью перманганата калия. Самым оптимальным, по мнению проектантов и специалистов ООО «Водоканал-НТ», (и в то же время наиболее дорогим) является третий вариант очистки воды. С самопромывными песчаными фильтрами непрерывного действия, но с предварительным озонированием. При нём самопромывные фильтры работают в постоянном режиме и не требуют регламентируемого отключения для обслуживания фильтрующей загрузки и дренажной системы. Не нужно строить резервуары для промывной воды и насосных групп. А применение озонирования позволяет удалять органические загрязнения и марганец высокоэффективным окислением с использованием реагента, вырабатываемого на месте применения.

Мэр Владислав Пинаев ознакомился со всеми вариантами очистки воды из Черноисточинского пруда, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе городской администрации. Участники совещания сообщили агентству, что градоначальника смутила конечная стоимость вложений, необходимых для использования третьей схемы, так как изначально речь шла о меньшей сумме (максимум о 3,5 млрд рублей). Его зам по горхозяйству и строительству Егор Копысов также поинтересовался, можно ли каким-то образом оптимизировать затраты.

«Все материалы мы должны представить в профильные региональные министерства и совместно принять решение, — отметил по итогам совещания Пинаев. — Кроме того, в процессе диалога было предложено данную тему обсудить и на уровне Министерства строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации, которое курирует эту программу. После проведения обсуждений и консультаций решение будет принято, и в феврале 2021 года мы должны направить готовый проект на государственную экспертизу».

Проект строительства и реконструкции станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске должен быть готов до 1 сентября 2021 года. Тагильская администрация разрешила компании «Севзапинжтехнология» (СЗИТ) из Санкт-Петербурга начать подготовку проектов планировки и межевания территории в Черноисточинске для возведения сооружений в августе. Технологические схемы очистки воды из Черноисточинского пруда чиновникам презентовал руководитель направления водоснабжения и водоотведения ООО «Комплексные проекты в экологии и энергетике» Вадим Болденков. Компания аффилирована с СЗИТ.

Расчётная полезная производительность будущей станции водоподготовки составит 100 тысяч кубометров в сутки. Она расположится в районе улицы Пушкина посёлка Черноисточинск, на земельном участке площадью почти 31,6 тысячи квадратных метров. «Севзапинжтехнология» также разработает документацию для реконструкции магистрального водовода протяжённостью 17 км и диаметром 1000 мм от посёлка до города.