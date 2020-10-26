​​​​​​​Областные власти ищут компанию-подрядчика для очистки Черноисточинского пруда почти за полмиллиарда рублей

Минприроды Свердловской области ищет компанию-подрядчика для очистки от донных отложений Черноисточинского пруда, который является источником питьевого водоснабжения для жителей Нижнего Тагила и пригорода. Работы должны будут начаться сразу после заключения госконтракта и завершены не позднее 20 октября 2023 года. За них подрядчику заплатят 443,4 млн рублей. Победителя аукциона планируется определить в середине ноября.

«Работы по очистке от донных отложений ложа Черноисточинского водохранилища проводятся для улучшения экологического и гидробиологического состояния, а также для повышения качественного водообеспечения населения Нижнего Тагила. В 2020 году будут выполнены подготовительные работы. В 2021 году начнётся очистка на первом участке — в районе впадения реки Чауж и Ушковской канавы. В 2022 году она закончится. В 2023 году будет проведена очистка второго участка — в районе шламонакопителя», — говорится в конкурсной документации.

Площадь участков составит 84,6 га, а объём вынимаемых донных отложений — 500 тысяч кубических метров. Также подрядчику необходимо будет рекультивировать земельные участки.

В «Водоканале-НТ» отмечают, что необходимые предпроектные работы уже завершились. В ближайшее время шламонакопитель Черноисточинского пруда полностью очистят, а земли под ним восстановят. Деньги на оздоровление водоёма направят в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».