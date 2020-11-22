В Минприроды заявили об улучшении качества воды в Черноисточинском пруду

В свердловском Минприроды читают, что последние мероприятия по экологической реабилитации Черноисточинского пруда положительно повлияли на качество воды в нём. Тема оздоровления мелеющего водоёма, который является источником питьевого водоснабжения для жителей Нижнего Тагила и пригорода, была поднята в облправительстве на днях. Ежегодно вода в пруду «зеленеет», из-за размножения токсичных водорослей гибнет рыба, а из кранов тагильан бежит вода с неприятным запахом.

«Факт цветения воды в этом году был зафиксирован всего один раз и в начале ноября, – отметила начальник отдела регионального эконадзора по Западному и Горноуральскому округам Елена Филиппова. – Был проведён отбор проб из водохранилища и реки Чёрной. Превышения по загрязняющим веществам в пробах не были установлены, было небольшое превышение по органике. Отбор проб в Черноисточинском водохранилище проводился в течении года неоднократно, и в них не было обнаружено загрязняющих веществ, характерных для “Водоканала-НТ”. Поэтому можно сказать, что проведённые работы уже дали свой положительный результат».

Комплексный план мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов был утверждён губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Он рассчитан до 2024 года. Многие мероприятия уже удалось выполнить за счёт средств областного и муниципального бюджетов, а также благодаря ООО «Водоканал-НТ», рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики Свердловской области.

В этом году «Водоканал-НТ» демонтировал недействующую сливную трубу шламонакопителя. Уже подготовлено техническое задание на разработку проекта его рекультивации. Конкурс по определению компании-подрядчика планируется объявить до конца ноября. Сам проект должен быть готов через пять месяцев после заключения договора. Также разработана проектная документация по ливневой канализации с очистными сооружениями в юго-восточной части Черноисточинска. В лучшем случае строительство объектов начнётся в 2021 году. Завершён капремонт черноисточинской плотины.

«Многое для улучшения качества воды в Черноисточинском водохранилище сделано, а запланировано ещё больше, – сказал на заседании межведомственной комиссии по реабилитации пруда замминистра природных ресурсов и экологии региона Вячеслав Тюменцев. – Комплексный план дополнен мероприятиями по очистке ложа Черноисточинского водохранилища, которые уже в этом году начнутся в рамках национального проекта “Экология” за счёт средств федерального бюджета. Уже на следующее заседание комиссии будет приглашён подрядчик-исполнитель работ».

На прошлой неделе стало известно, что очищать от донных отложений Черноисточинский пруд будет местная компания — МУП «Тагилдорстрой». Предприятие должно завершить все работы до 20 октября 2023 года. За них ему заплатят почти 441,2 млн рублей.