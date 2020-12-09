Областные власти подписали с «Тагилдорстроем» полумиллиардный контракт на очистку Черноисточинского пруда от донных отложений

Минприроды Свердловской области подписало с муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой» полумилллиардный госконтракт на выполнение работ по очистке от донных отложений ложа Черноисточинского водоёма. Пруд с каждым годом всё больше мелеет, а в летнее время в нём размножаются токсичные водоросли, из-за которых гибнет рыба. При этом он является источником питьевого водоснабжения жителей Нижнего Тагила и пригорода.

Согласно условиям контракта, в декабре 2020 года «Тагилдорстрой» должен выполнить подготовительные работы по очистке от донных отложений ложа Черноисточинского водохранилища. Его специалисты уже приступили к обустройству технологического проезда для прокладки пульпопровода — трубопровода для перемещения иловых отложений.

В 2021 году начнётся приведение в порядок первого участка — в районе впадения реки Чауж и Ушковской канавы. В 2022 году эти работы закончатся. В 2023 году будет проведена очистка второго участка — в районе шламонакопителя. Площадь всей обрабатываемой территории составит 84,6 га, а объём вынимаемых донных отложений — 500 тысяч куб. метров. Также подрядчику необходимо будет рекультивировать земельные участки. За все работы ему заплатят почти 441,2 млн рублей.