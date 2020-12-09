Областные власти подписали с «Тагилдорстроем» полумиллиардный контракт на очистку Черноисточинского пруда от донных отложений

Минприроды Свердловской области подписало с муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой» полумилллиардный госконтракт на выполнение работ по очистке от донных отложений ложа Черноисточинского водоёма. Пруд с каждым годом всё больше мелеет, а в летнее время в нём размножаются токсичные водоросли, из-за которых гибнет рыба. При этом он является источником питьевого водоснабжения жителей Нижнего Тагила и пригорода.
Согласно условиям контракта, в декабре 2020 года «Тагилдорстрой» должен выполнить подготовительные работы по очистке от донных отложений ложа Черноисточинского водохранилища. Его специалисты уже приступили к обустройству технологического проезда для прокладки пульпопровода — трубопровода для перемещения иловых отложений.
В 2021 году начнётся приведение в порядок первого участка — в районе впадения реки Чауж и Ушковской канавы. В 2022 году эти работы закончатся. В 2023 году будет проведена очистка второго участка — в районе шламонакопителя. Площадь всей обрабатываемой территории составит 84,6 га, а объём вынимаемых донных отложений — 500 тысяч куб. метров. Также подрядчику необходимо будет рекультивировать земельные участки. За все работы ему заплатят почти 441,2 млн рублей.
- Сегодня совместно с тагильской мэрией и «Водоканалом-НТ» в регионе реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. В свердловском Минприроды считают, что проведённые «Водоканалом-НТ» и властями мероприятия уже положительно повлияли на качество воды в прудах.
- С 15 ноября 2018 года «Водоканал-НТ» перестал использовать шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле. Теперь предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. В ближайшее время шламонакопитель Черноисточинского пруда полностью очистят, а земли под ним восстановят.
- До 1 сентября 2021 года должен быть готов проект строительства и реконструкции станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске. Московская компания презентовала мэрии Нижнего Тагила и областным чиновникам три варианта очистки Черноисточинского пруда. Выбрали самый дорогой — за 5 млрд рублей.