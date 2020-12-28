Уйти от наказания не удалось. Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила нашли водителя, сбившего пенсионерку и скрывшегося с места ДТП

Сотрудники ГИБДД смогли найти виновника ДТП возле дома № 32 по улице Металлургов, который 25 декабря совершил наезд на 69-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. В момент аварии пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП у женщины были диагностированы ушибы.

С помощью видеокамер комплекса «Безопасный город» сотрудниками ГИБДД был найден автомобиль, совершивший наезд. Водителем автомобиля оказался 25-летний мужчина. Он будет привлечён к административной ответственности по статьям 12.18 КоАП «Непредоставление преимущества в движении пешеходу» и 12.27 КоАП «Оставление места происшествия».

ГИБДД напоминает, что оставление водителем места ДТП, участником которого он является, влечёт за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или арест на срок до 15 суток.