Перепрофилированные под ковидные госпитали больницы Нижнего Тагила начнут работать в прежнем режиме

Психиатрическая больница Нижнего Тагила, которая была перепрофилирована под работу с ковидными пациентами, возвращается к прежнему режиму работы. Ранее также сообщалось о закрытии обсерватора для больных COVID-19 в санатории «Сосновый бор».

К плановой помощи в ближайшее время вернутся ещё несколько медучреждений Свердловской области, сообщает региональный оперштаб. Всего на Среднем Урале планируется освободить 800 коек, ранее предназначенных для пациентов с подтверждённым коронавирусом. Так, в штатном режиме начнут работать хирургический корпус ЦГБ № 1 Екатеринбурга, больницы Верхотурья, Камышлова, Дегтярска, Рефтинского и Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии.

Статус инфекционного стационара сегодня уже снят с оставшихся коек в Областной наркологической больнице. Таким образом, медучреждение полностью вернулось к работе в штатном режиме.

В оперштабе добавили, что медицинские учреждения вернутся к плановой помощи после того, как выпишут последних пациентов с коронавирусом и проведут дезинфекционные мероприятия.