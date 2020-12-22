В санатории «Сосновый бор» закрывается обсерватор для больных COVID-19

22.12.2020 13:12
Администрация Нижнего Тагила своим постановлением закрывает в санатории «Сосновый бор» обсерватор для приёма пациентов с коронавирусом. Как поясняется в документе, это связано со снижением потребности в дополнительных местах. Тех пациентов, которые остались в санатории, перевезут в другие учреждения.
«[Администрация Нижнего Тагила] постановляет организовать до 21 декабря 2020 года (включительно) выписку, а при необходимости — перевод в другое учреждение лиц с лёгким и бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, находящихся в муниципальном бюджетном учреждении “Сосновый бор”», — говорится в постановлении.
В санатории было организовано 50 коечных мест.
- С 22 мая на территории «Соснового бора» работал обсерватор для тех, у кого имелись симптомы COVID-19. Позже, в августе, обсерватор закрыли. 2 ноября оздоровительный центр вновь начал принимать коронавирусных больных.
- За минувшие сутки на Среднем Урале выявили 396 случаев COVID-19. Из них в Нижнем Тагиле — 15, сообщал оперативный штаб Свердловской области. Всего в регионе новым коронавирусом заразились уже 54 539 человек, 3393 из них — в Нижнем Тагиле.