В санатории «Сосновый бор» закрывается обсерватор для больных COVID-19

С 22 мая на территории «Соснового бора» работал обсерватор для тех, у кого имелись симптомы COVID-19. Позже, в августе, обсерватор закрыли. 2

С 22 мая на территории «Соснового бора» работал обсерватор для тех, у кого имелись симптомы COVID-19. Позже, в августе, обсерватор закрыли. 2

За минувшие сутки на Среднем Урале выявили 396 случаев COVID-19. Из них в Нижнем Тагиле — 15, сообщал оперативный штаб Свердловской области. Всего в регионе новым коронавирусом заразились уже 54