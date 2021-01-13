«Машиной пользовался сын». В Нижнем Тагиле сгорел автомобиль, пока владелец был в командировке

Днём 13 января на Вагонке сгорел автомобиль Mazda 6. Его владелец уехал в командировку, отдав машину сыну.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС, незадолго до возникновения пожара молодой человек приехал к другу и припарковал автомобиль возле дома на улице Энтузиастов. Около 17 часов автомобиль загорелся, однако водитель узнал о произошедшем, только когда собирался уезжать. В это время на месте уже работали пожарные.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля.