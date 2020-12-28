Фотограф из Нижнего Тагила стала участницей проекта «Перезагрузка» на ТНТ

Жительница Нижнего Тагила Надежда Кренева стала участницей проекта «Перезагрузка» на канале ТНТ. Запись вышла в эфир накануне, 27 декабря.

Во время проекта 31-летняя тагильчанка рассказала, что до того, как стать фотографом, она работала ассистентом дрессировщика в цирке. Там она встретила своего будущего мужа, который занимался дрессировкой слонов. После женщине предложили стать руководителем номера школы верховой езды, однако из-за появления ребёнка от мечты пришлось отказаться.

«Мне предложили стать руководителем номера школы верховой езды. Я всю жизнь об этом мечтала. Нам с мужем пришлось разъехаться на время. Я уезжаю репетировать в другой город, где посвящаю всё своё время в работе, и потом узнаю, что я в положении. Сначала я хотела, несмотря на беременность, добиться своего, но потом решила, что здоровая беременность важнее», — рассказала Надежда.

После рождения ребёнка молодой семье пришлось уехать на родину супруга — на Украину. Там мужчине предложили работу, а женщине с ребёнком пришлось вернуться в Нижний Тагил.

«Я не могла там долго находиться, и дочка русская. Нам надо было уезжать, а он говорит, что хочет там поработать. Я ему сказала, что если я сейчас сяду в поезд, то обратно уже не вернусь. В итоге он остался там на девять месяцев. Потом, конечно, приехал, у нас появился второй ребёнок. Но мы живём вместе уже три года, а простить я его до сих пор не могу», — говорит тагильчанка.

Во время программы с Надеждой работали психолог, визажисты и стилисты. Это позволило женщине стать более открытой и простить мужа. Кроме того, тагильчанке дали возможность поработать с дрессировщиком лошадей Мурадом Хыдыровом на арене московского цирка.

«Самое удивительное, что с мужем у нас вновь зародились новые чувства, он признался мне по приезде в любви, дарит мне подарочки и ухаживает за мной, вновь начался конфетно-букетный период, это очень круто в долгих отношениях и семейной жизни. Мне многие сказали, что я изменилась, не то что даже внешне, но и внутренне, ко мне вернулись позитив и энергия активистки и шилопопины», — поделилась Надежда с журналистами ИА «Все новости».