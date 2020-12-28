«Это уже уголовная ответственность». Продюсер из Нижнего Тагила Александр Исамбаев рассказал, кому и зачем потребовалось обвинять его в домогательствах к несовершеннолетним блогерам

На YouTube-канале тикток-хауса Lemonad House вышло опровержение выпуска канала «Пушка», где блогеры рассказали о домогательствах со стороны их продюсера Александра Исамбаева. В нём оставшиеся участники дома Настя Тололомо, Никита Караян и сам Александр Исамбаев заявили, что всё сказанное в «Пушке» — клевета, и представили свою версию событий, указав на несостыковки в словах участников интервью.

Напомним, накануне на YouTube-канале «Пушка» вышел выпуск о сексуальных домогательствах в московском тикток-хаусе Lemonade House, основателем и продюсером которого является известный тагильский предприниматель Александр Исамбаев. Шесть молодых блогеров рассказали, что на протяжении некоторого времени Исамбаев пытался целовать их и предлагал переспать.

В ролике-опровержении тиктокеры рассказали, что спустя два месяца после основания Lemonad House Даниила Басистова, одного из участников проекта, уличили в продаже рекламы на стороне. Таким образом, молодой человек использовал инструменты и блогеров хауса, а заработанные деньги «клал себе в карман».

«После чего мы увольняем Даниила Басистова. Поскольку это работник Вани (Иван Каялайнен был сооснователем тикток-хауса), начинается усложнение взаимоотношений с самим Иваном, а поскольку они работали всегда в связке, у нас появились вопросы к работе Вани», — рассказали блогеры.

В результате было принято решение прекратить отношения с Каялайненом, отдав ему аккаунт в тиктоке. При этом Исамбаеву достался общий аккаунт в инстаграме. Вместе с Иваном Каялайненом из проекта ушла часть рабочей и блогерской команды. Но, по словам тиктокеров Тололомо и Караяна, сооснователь хауса затаил обиду, а участникам проекта заявлял о намерении отомстить. Ребята предоставили видео- и аудиозаписи разговоров с Каялайненом, где он открыто говорил о намерении добиться закрытия Lemonad House.

Как говорится на YouTube-канале Lemonad House, проект «Пушка» не взял развёрнутого интервью ни у одного из представителей второй стороны.