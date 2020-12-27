Известного бизнесмена и продюсера из Нижнего Тагила Александра Исамбаева обвинили в сексуальных домогательствах к подросткам-блогерам

На YouTube-канале «Пушка» накануне вышел выпуск о сексуальных домогательствах в московском тикток-хаусе Lemonade House, основателем и продюсером которого является известный тагильский предприниматель Александр Исамбаев. Шесть молодых блогеров рассказали, что на протяжении определённого времени Исамбаев приставал к ним с недвусмысленными намёками. Молодые люди заявили, что продюсер пытался целовать их и предлагал переспать. В том числе несовершеннолетним.

Тикток-хаус (тиктокерский дом, Tik Tok House) — общее название для команды молодых видеоблогеров, которые живут в одном большом частном доме (обычно на окраине Москвы) и занимаются производством контента для соцсетей. Участники считают, что снимать совместные видео более эффективно.

Lemonade House был создан сравнительно недавно, первые фотографии в Instagram проекта датированы июнем 2020 года.

Собеседниками «Пушки» стали блогеры с аудиторией от нескольких сотен тысяч подписчиков до нескольких миллионов: Конг Ву (16 лет), Андрей Карпенко (17 лет), Сергей Романов (19 лет), Даня Черкасов (20 лет), Антон (фамилия не указана, 20 лет), а также один блогер, пожелавший остаться неизвестным.

Сергей Романов утверждает, что однажды продюсер подсел к нему, обнял и стал силой поворачивать его голову, чтобы поцеловать, несмотря на просьбу не делать этого. О попытке Исамбаева поцеловать его рассказал и блогер Даня Черкасов. По его словам, продюсер спросил его: «Что мы будем делать с тем, что ты мне нравишься?»

Сам Александр Исамбаев в разговоре с «Пушкой» назвал слова блогеров «грязным хайпом» и «заказной историей», а также заявил, что «были только шутки», но не домогательства. По его словам, блогеры, которые рассказали о домогательствах, употребляют наркотики.

«Я прекрасно знаю политику этих ребят, именно поэтому они выбыли из нашего дома — они не соответствовали нашей философии и политике», — сказал Исамбаев.

Сейчас Instagram проекта закрыт. Исамбаев обещает выложить ролик-опровержение в понедельник, 28 декабря.

Отметим, что 25 декабря 2020 года Исамбаев зарегистрировал в Москве рекламное агентство «Лимонадмедиа».

Александр Исамбаев — известный в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге шоумен, предприниматель и бизнес-коуч, а также бывший руководитель агентства «Нижнетагильские гастроли».