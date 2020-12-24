Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин поставил себе антиковидную прививку 

24.12.2020 11:21
Депутат Государственной Думы Алексей Балыбердин поставил инъекцию российским препаратом «Спутник V». Фотографии с вакцинации он выложил в свой Instagram.
«Привился первым компонентом единственной зарегистрированной в России вакцины от коронавируса "Спутник V". Спустя сутки самочувствие хорошее, никаких побочных эффектов не ощущается», — подписал под фото Балыбердин.
- 15 ноября в Нижний Тагил завезли первую партию двухкомпонентной вакцины от коронавируса. Всего в город прибыло 220 доз «Спутника V», половину из которых направили в ЦГБ № 4, а вторую часть увезли в Демидовскую городскую больницу.
- Вчера, 16 ноября, в регион доставили ещё 3550 доз вакцины. Так, Свердловская область получила уже больше 6,5 тысячи доз. Основную часть партии распределят между медучреждениями Екатеринбурга, но также часть отправят в Нижний Тагил и другие города.
- Городская больница № 1 уже открыла запись в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 для жителей Дзержинского района. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, желающим надо позвонить в колл-центр поликлиники по номеру 8 (3435) 38-44-99 и записаться в лист ожидания.