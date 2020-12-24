Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин поставил себе антиковидную прививку 

первую партию двухкомпонентной вакцины от коронавируса. Всего в город прибыло 220 доз «Спутника V», половину из которых направили в ЦГБ №

первую партию двухкомпонентной вакцины от коронавируса. Всего в город прибыло 220 доз «Спутника V», половину из которых направили в ЦГБ №